Mechanical Design Engineer
2025-10-23
Vill du vara med och utveckla framtidens maskiner för byggindustrin? Nu söker vi en Mechanical Design Engineer som vill bidra med sin erfarenhet och kreativitet i ett engagerat ingenjörsteam i Göteborgstrakten.
Ditt uppdrag
Utforma och utveckla mekaniska delar från koncept till färdig produkt.
Samarbeta nära elektronik- och mjukvaruavdelning för integrerade lösningar.
Skapa och utvärdera prototyper i olika utvecklingsfaser.
Delta i industrialisering av delar och produkter.
Arbeta tätt med test, inköp och produktion för bästa helhetsresultat.
Vi söker dig som
Måste-krav
Har universitetsexamen inom maskinteknik eller mekatronik.
Har några års erfarenhet av produktutveckling för tillverkning.
Behärskar Catia V5 och arbete i PLM-system.
Talar och skriver engelska obehindrat.
Meriterande
Erfarenhet av SolidWorks och Teamcenter.
Kännedom om olika tillverkningsmetoder såsom bearbetning, formsprutning och extrudering.
Erfarenhet av elektronik, kablage och mjukvaruintegration.
Omfattning
Heltid, 40 timmar per vecka, på plats i Göteborgstrakten. Distansarbete förekommer ej.
Uppdragsperiod
1 december 2025 - 31 december 2026, med möjlighet till förlängning.
Om Talangbron
Vi är specialister på bemanning och rekrytering inom kompetensförsörjning.
Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag för långsiktiga och givande samarbeten. Hos oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Låter det som något för dig? Sök redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är
30 oktober 2025. Urval sker löpande. Så ansöker du
