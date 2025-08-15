Mätvärdesoperatörer sökes till Vattenfall!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskiningenjörsjobb / Solna Visa alla maskiningenjörsjobb i Solna
2025-08-15
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker en noggrann och lösningsorienterad mätvärdesoperatör till Vattenfall. Du blir en viktig del av teamet som hanterar efterarbetet av den stora mätarutrullningen - med fokus på systemadministration och datakvalitet.
Som mätvärdesoperatör kommer du att arbeta heltid inom ett projekt som fokuserar på uppföljning och åtgärder efter den omfattande utrullningen av elmätare. Uppdraget är av administrativ karaktär med fokus på backoffice-funktioner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Beställa och administrera mätinfrastruktur för att säkerställa korrekt mätning, inklusive hantering av kommunikationsutrustning och planeringsunderlag.
Säkerställa att mätdata och mätarinformation är uppdaterad och korrekt i interna system.
Följa upp återrapportering från fält och hantera mätarbyten i systemet.
Arbeta med att identifiera, åtgärda och följa upp mätrelaterade avvikelser.
Bidra aktivt till att förbättra och effektivisera processer för insamling och hantering av mätdata.
Tjänsten är en konsultanställning vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar tillsammans med Vattenfall, med kontor i Solna.Tjänsten är på heltid där kontorstider tillämpas.
DETTA SÖKER VI
Avklarad och godkänd gymnasieutbildning samt en högskoleutbildning inom relevant område.
• Har god vana av att arbeta i olika IT system och har lätt för att lära dig nya system.
• Kan uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska både i tal och skrift.
• Är strukturerad och noggrann i ditt arbete.
Meriterande kunskaper:
• Erfarenhet av mätinsamling eller mätvärdeshantering.
• Erfarenhet från elkraftsbranschen.
För tjänsten värdesätts personliga egenskaper högt. För att trivas och sedermera lyckas i rollen tror vi att du som söker gillar att jobba i en omväxlande miljö med mycket problemlösning. Du är självständig på din väg mot uppsatta mål. En god förmåga att kunna samarbeta med andra och vara flexibel när det behövs är även viktigt i denna roll.
Har du tidigare arbetat i en liknande roll eller tillsammans med Vattenfall i denna tjänst får du gärna ange detta i dina ansökningshandlingar och vid intresseanmälan.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Edholm info@studentconsulting.com Jobbnummer
9461155