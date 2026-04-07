Mätvärdesoperatör - Vattenfall Solna

2026-04-07


Vill du arbeta i en spännande roll där teknik, analys och projektledning möts? Vi söker nu två drivna mätingenjörer som vill vara med och säkerställa kvaliteten i energianläggningar och bidra till en stabil och framtidssäker infrastruktur.

Som mätingenjör har du en central roll i Vattenfalls projekt. Du ansvarar för att driva uppdrag från start till mål och säkerställa att allt arbete håller hög kvalitet. Rollen kombinerar tekniskt analysarbete med praktiska inslag ute i deras stationer, exempelvis vid inspektioner. Du kommer bland annat att:
Läsa och tolka stationsritningar och kretsscheman
Agera projektledare och ansvara för projektens genomförande
Säkerställa och kvalitetssäkra mätvärden för deras anläggningar
Kontrollera, validera och följa upp mätdata
Hantera informationsflöden mellan olika system
Kommunicera med leverantörer, ombud och elhandlare via mejl och telefon

Uppdragsperiod: 2026-04-15 - 2027-04-15, med eventuell möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Placering: Solna
Anställning: Konsult via StudentConsulting
DETTA SÖKER VI
Har utbildning som elkrafttekniker eller motsvarande
Har erfarenhet av projektledning eller relevant utbildning
Mycket god datorvana, goda kunskaper i Officepaketet
Flytande i svenska och engelska
Har B-körkort

Meriterande:
Eftergymnasial utbildning från högskola, yrkeshögskola eller universitet
Erfarenhet från energibranschen
Vana av att arbeta i olika system och IT-miljöer

Välkommen med din ansökan - motivera tydligt varför du är aktuell för rollen samt inkludera ditt CV!

Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Evenemangsgatan 13C (visa karta)
169 56  SOLNA

