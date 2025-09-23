Mattläggare
2025-09-23
Vill du arbeta i en liten, familjär organisation med frihet under ansvar? Har du erfarenhet som mattläggare och vill ha en självständig roll där du får ansvara för dina projekt? Då kan detta vara nästa steg för dig!
3L Golv söker just nu en mattläggare till verksamheten i Stockholm/Mälardalen.
Rollen som mattläggare på 3L Golv
Som mattläggare hos oss kommer du arbeta med serviceprojekt i lägenheter och kontorsanpassningar för våra företagskunder. Du ansvarar för egenkontroller och rapporter och arbetar oftast självständigt i dina projekt. Du utgår hemifrån med servicebil och har arbetstider 07-16, måndag till fredag.
Våra kunder består av fastighetsägare, byggare och nyligen även polisen, som vi precis tecknat avtal med.
För att lyckas i denna roll har du:
Några års erfarenhet som mattläggare
B-körkort
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina projekt
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Rent brottsregister
Meriterande
Certifikat för heta arbeten
Vi söker dig som
Är kund- och serviceorienterad
Har hög arbetsmoral och trivs i en självständig roll
Är noggrann och kvalitetsmedveten
3L Golv erbjuder dig
Frihet under ansvar och möjlighet att planera dina egna projekt
En stabil kundbas och trygg arbetsgivare
En liten, sammansvetsad organisation med låg personalomsättning och hög arbetsglädje
Servicebil som du utgår med hemifrån
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan med CV och ett par rader om dig själv. I denna rekrytering samarbetar 3L Golv med Jobway. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Oscar Thiele på 073-581 18 04 eller Oscar.Thiele@jobway.se
.
Om 3L Golv:
3L Golv startades 2006 och har idag tre anställda. Vi erbjuder det bästa valet av hantverkare för textila golv, plast- och linoleumgolv - i både torra och våta utrymmen - och arbetar uteslutande med företagskunder. Våra projekt inkluderar bland annat Bahnhofs nya lokaler, Björn Borg, modevisningar på NK, Arlanda och Lars Wallins utställning.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9523217