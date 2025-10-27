Mätningsingenjör, Huddinge kommun
2025-10-27
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
På miljö- och bygglovsförvaltningen arbetar ca 175 medarbetare inom 40 olika yrkesgrupper. Våra medarbetare arbetar med allt från bygglov till miljötillsyn, skötsel av parker och naturområden, energi- och klimatrådgivning och lantmäteriförrättningar. De flesta arbetar i Novumhuset i Flemingsberg, men vi har också medarbetare som utgår från lokaler som ligger närmare vår natur och våra parker. Miljö- och bygglovsförvaltningen arbetar på uppdrag av bygglovs- och tillsynsnämnden och natur- och stadsmiljönämnden. Dessutom tar förvaltningen fram underlag till kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott. Inom förvaltningen finns även den kommunala lantmäterimyndigheten som arbetar på uppdrag av den statliga myndigheten Lantmäteriet.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Välkommen att söka denna roll hos oss på Huddinge kommun.
Vi är ett team om 9 personer som sätter stort värde vid samarbete och kunskapsutbyte med erfarna kollegor.
I rollen som mätningsingenjör arbetar du bland annat med:
• planering och förberedelse inför mätuppdrag
• medverkan vid avdelningens olika möten och bidra till utveckling
• kundkontakt i samband med olika beställningar och uppdrag
• upprättande kartunderlag och hantera geodata för olika ändamål
• ajourhålla och kvalitetssäkra kommunens kartdatabas
• projekteringsinmätningar i nära samarbete med garuprojektsektionen
Hos oss arbetar du i nära samverkan med den kommunala lantmäterimyndigheten och geodataenheten, som båda ingår i samma avdelning. Vi är ett team som gillar att utforska nya arbetssätt och tekniker - till exempel stereokartering i ESPA och laserskanning - och vi uppmuntrar nyfikenhet och innovation.
Kvalifikationer och profil
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du har:
• en mätteknisk utbildning, det innebär att du ska ha genomgått en yrkeshögskoleutbildning till mätningsingenjör, mätningstekniker eller motsvarande, alternativt en universitetsutbildning inom lantmäteri, geomatik eller samhällsbyggnad med mätteknisk inriktning.
• arbetat minst 3 år som mätningsingenjör, mättekniker, lantmäteringenjör eller annan likvärdig anställning som innefattar arbete med mätnings-, beräknings-, och kartarbete
• eftersom tjänsten innebär arbete ute på fältet och regelbundna förflyttningar mellan olika arbetsplatser inom kommunen, krävs att du har giltigt B-körkort (manuellt), körkortet ska vara utfärdat inom EU/EES och ge behörighet att framföra personbil
• för att lyckas i rollen krävs att du har god erfarenhet av att använda Topocad, SBG Geo, Autodesk Civil 3D, AutoCad eller annan programvara som används vid beräkning, bearbetning och framställning av geodata och kartmaterial
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet inom laserskanning inklusive bearbetning och analys av punktmoln eller av drönarbaserad datainsamling, inklusive planering, flygning och efterbearbetning av data.
Vi ser dig som trivs med att arbeta utomhus och är bekväm med ett aktivt arbete eftersom rollen innebär fältarbete som kan vara fysiskt ansträngande.Du har lätt för att samarbeta och trivs med att vara en del av ett team, samtidigt som du har förmågan att ta eget ansvar och driva dina arbetsuppgifter framåt. Du är lösningsorienterad, strukturerad och har ett öga för kvalitet.
Hos oss pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete, och vi ser gärna att du bidrar med dina idéer och ditt engagemang - både i det dagliga arbetet och i vår gemensamma strävan att förbättra verksamheten
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vi på Huddinge kommun är måna om att våra medarbetare har hög integritet, ett etiskt förhållningssätt och agerar professionellt. Som ett kvalitativt led i vår rekryteringsprocess genomför vi därför en bakgrundskontroll, med kandidatens samtycke, på våra slutkandidater. Det kan t.ex. innebära kontroll av personalia, ekonomiska förhållanden och juridiska frågor. Processen för bakgrundskontroller genomförs i samarbete med SRI: https://sri.se/faq-kandidat-bakgrundskontroll/
(https://sri.se/faq-kandidat-bakgrundskontroll/)
Ted af Rolen, enhetschefted.af-rolen@huddinge.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280516". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Mät och kart, NoA Kontakt
Mät- & kartchef
Ted af Rolén ted.af-rolen@huddinge.se 0702354581 Jobbnummer
9574661