Lidingö Kommun / Däckmontörsjobb / Lidingö2021-04-12Vill också du ha ett jobb som är till nytta och glädje för andra människor? Där du är med och formar hur vårt samhälle ska se ut i framtiden. Där du får vara ditt bästa jag.I Lidingö stad hör arbete samman med hälsa. Vi satsar helhjärtat på utvecklande ledarskap och på dig som person. Med 2500 färgstarka kollegor inom 260 olika yrken, så behöver din vardag aldrig bli grå.Gå in på lidingo.se/jobb så får du veta hur det är. På riktigt.På miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar cirka 50 personer varav 5 personer med mätningsrelaterade frågor.På uppdrag av kommunstyrelsen och miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar kontoret för att Lidingö fortsätter växa, utvecklas och skötas om samt säkerställa en hållbar livsmiljö för alla, nu och i framtiden.Som markingenjör ingår du i mark- och kanslienheten. Vi ansvarar för uppbyggnad av kartdatabaser, produkter, tjänster, och visualiseringar för kommunens geografiska information. Samordning och systemansvar av geografiska informations-system (GIS) finns här.2021-04-12Som mätingenjör gör du flera olika mätuppdrag som exempelvis husutsättningar, lägeskontroller, nybyggnadskartor, detaljmätning och förrättningsförberedelser. Ajourhållning av baskartan sker både i fält och med fotogrammetrisk mätning på kontoret. I rollen ingår även underhåll av databaser och utveckling av tjänster i stadens GIS-plattform. Vi arbetar ständigt med utvecklings- och förbättringsarbete för att arbeta effektivt. De programvaror vi använder är Topocad, ESPA, AutoCAD, QGIS och FME.I Lidingö stad värdesätter vi gott ledarskap där alla chefer har gått utbildning i utvecklande ledarskap. Vi satsar även på våramedarbetare i form av kompetensutveckling, hälsodagar och en centralintroduktion för nyanställda med workshops i aktivt medarbetarskap. För oss ärdet viktigt att du får en god balans mellan jobb och fritid och vi har därförbland annat friskvårdstimme varje vecka, flextid och under normalaomständigheter finns tillgång till friskvårdslokal och träningspass iStadshuset.Vi säker dig som är ingenjör inom mätningsteknik, har 2-årig YH-utbildning eller motsvarande. Vi ser att du har flerårig vana vid mätning i fält med hjälp av totalstation och GNSS. Du har erfarenhet av bygglovsrelaterade mätuppdrag och projekteringsmätning. Arbetet kräver att du har B-körkort och är van vid att hantera olika GIS-verktyg och kartprogram. GIS-utbildning är meriterande.Som person är du självgående, flexibel och löser verksamhetens uppdrag. Du har lätt för att samarbeta med andra och bidrar till trivsel på arbetsplatsen. Du ser det som ett roligt och spännande inslag att möta Lidingö Stads kunder och medborgare i dina uppdrag och representerar din arbetsgivare som en god ambassadör.I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell ochinitiativrik. De ger oss vägledning i hur vi vill uppfattas och agera för attge god service och det bästa stödet till Lidingöborna.Tillträde enligt överenskommelse.Individuell lönesättning.Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaleroch marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare,rekryteringssajter och liknande.KontaktinformationEva Lagerblad, Kanslichef, 08-731 33 13Facklig representant, nås via stadens kundcenter, 08- 731 30 00ArbetsplatsStockholmsvägen 5018132 LidingöVaraktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidare.Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-26Lidingö kommun5686155