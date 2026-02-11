Materialtestare till tekniskt bolag
Är du i början av karriären och vill arbeta med den senaste teknologin inom mekanisk testning av metall? Vi söker nu en efter en nyfiken och driven materialingenjör som vill arbeta i ett globalt företag i framkant.
OM TJÄNSTEN
Du kommer arbeta på bolagets materiallabb tillsammans med 2 erfarna kollegor där ditt ansvarsområde är att testa additivt tillverkade metallkomponenter. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära:
Hantera interna testuppdrag, prioritera och planera testning
Utföra olika typer av tester så som mekanisk testning, icke-destruktiv testning, metallografi och mikrostrukturanalys.
Samarbeta nära materialingenjörer och tekniker i labbet
Rapportera resultat och analys av utförda tester
Aktivt delta i förbättringsarbete av ex. processer och automatisering
VI SÖKER DIG SOM:Har en civilingenjörs- eller masterexamen med inriktning på material eller maskinteknik
Har god teoretisk kunskap om metalliska material samt tillverkningsprocesser
Mycket goda kunskaper i engelska i så väl tal som skrift, svenska är meriterande.
Därtill kommer stor vikt i rekryteringen ligga vid personlig lämplighet. För att passa och prestera i denna roll krävs att du är noggrann, strukturerad och systematisk i ditt arbete. Vi tror också att du som söker trivs med att arbeta i en internationell miljö och är en nyfiken person som har ett stort driv att utvecklas att lära dig nytt. Därtill är du duktig på att kommunicera och trivs i en miljö med många olika kontaktytor.
OM KUNDFÖRETAGET:
Kunden är ett globalt ledande företag inom energiteknik, som fokuserar på hållbara och innovativa lösningar för att möta världens energibehov. Företaget arbetar med banbrytande teknik och utvecklar produkter och system för kraftproduktion, energiöverföring och industriella applikationer. Kunden strävar efter att möjliggöra en övergång till mer miljövänliga energikällor och erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där innovation och hållbarhet står i fokus. Här ges du möjlighet att vara en del av utvecklingen av framtidens energisystem och samarbeta med experter i teknikens framkant.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Finspång
Rekryteringsansvarig: Viktoria Ringebrant
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
