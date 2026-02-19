Materialingenjör Komposit
2026-02-19
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Du kommer vara en del av vårt Material & Process-team som ansvarar för införandet av nya material, utveckling av materielsystem med tillhörande processer samt medverkar i vår teknikutveckling. Genom ditt uppdrag kommer du utgöra en stark röst i den fortsatta utvecklingen av Saab Surveillances världsledande produkter.
Vårt kompositteam stöttar samtliga produktområden inom den flygande, marina och landbaserade domänen som utvecklas på Saab Surveillance. Vi jobbar brett med kompositer - allt från materialkvalificering till tillverkning och reparation. Just nu händer det väldigt mycket hos oss på kompositområdet med flera spännande satsningar där tillverkningsprocessfrågorna kommer att vara centrala.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
* Arbeta med tillverkningsprocesser och kvalitetsfrågor i samarbete med våra leverantörer. (Det kan ev. innebära både resor och att visst arbete kan förläggas hos underleverantör.)
* Stötta produktutvecklingen i alla faser från koncept och systemkonstruktion till detaljkonstruktion, verifiering och leverans
* Arbeta med provningskampanjer
* Skriva material- och processpecifikationer
* Bidra till och driva teknikutveckling inom företaget
Vi erbjuder dig goda möjligheter att utvecklas tillsammans med oss och att arbeta med den senaste tekniken. Din vilja till utveckling och dina personliga egenskaper väger tungt.
Detta arbete utförs självständigt, men i en sammansvetsad grupp. Du bör därför vara en person som trivs i ett team som tillsammans styr och fördelar arbete inom gruppen samt ha ett eget driv och vilja att lyckas och ta dina uppgifter i mål. Vi tror att du identifierar dig med egenskaper som god kommunikationsförmåga, flexibilitet och samarbetsvilja. Vi söker dig som har:
* Goda kunskaper inom komposittillverkning. Har du även erfarenhet från flygindustrin är det meriterande. Vi tror att du har en högskoleexamen inom fiberkompositer samt erfarenhet av komposittillverkning.
* Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
* Praktisk erfarenhet av arbete med komposittillverkning och materialprovning samt produktutveckling inom industrin är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
