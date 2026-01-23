Materialingenjör inom metalliska material
2026-01-23
Vi söker nu en materialingenjör till avdelningen Material & Process Surface and Metal Technology med djupa kunskaper inom metalliska material och processer, gärna med svetskompetens.
Din roll
I din roll som materialingenjör kommer du följa materialen under hela deras livscykel, från utredning och kvalificering av lämpliga produkter för ändamålet, till utvärdering och avvikelsehantering i produktionsfasen. Arbetet sker dels inom vår sektion, men lika mycket mot andra funktioner som är involverade i materialhanteringen. Därmed får du möjlighet att bygga ett brett kontaktnät mot exempelvis konstruktion, design, inköp, produktion och kvalitetskontroll där du både ger och tar input om de aspekter som vägs in i produktflödet.
Arbetet innebär bland annat:
* Att driva utredningar och kvalificeringar där du utifrån en kravbild bedömer materialens lämplighet, bland annat livslängd och hållfasthet.
* Att stötta konstruktion och produktion med utredningar och problemlösning då till exempel avvikelser uppstår.
* Att skriva rapporter och kravdokument som specificerar de material processer som ska användas vid produktion.
* Att utbilda personal inom hantering och tillämpning av materialen.
* Att hålla dig ajour med nya material och metoder på marknaden vilka kan komma Saabs produkter till gagn. Därmed får du möjlighet att bygga på din kompetens inom området.
Att vara teknisk resurs vid revisioner av både externa och interna leverantörer
Vi söker dig med Ingenjörsutbildning och flerårig arbetslivserfarenhet inom metalliska material och processer. För att lyckas i rollen bör du ha förståelse för materialens funktion, egenskaper och processer relaterade till dessa, gärna inom metall.
* Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av materialteknik och därmed en bra förståelse för materialens funktion, egenskaper och processer relaterade till dessa.
* Det är meriterande om du tidigare arbetat i nära anslutning till produktion och tillämpning av materialen.Dina personliga egenskaper
* Lagspelare
* Kommunikativ
* Serviceinriktad
* Noggrann och ansvarstagande
* Van att arbeta mot deadlines
* Kan hantera många olika saker samtidigt
* Positiv och engagerad
* Självgående och prestigelös
Du behärskar svenska och engelska mycket väl i tal och skrift.
Vad blir du en del av
Som vår nya medarbetare kommer du ingå i ett engagerat team med bred kunskap och en öppen och deltagande arbetskultur. Vi är måna om att uppmuntra varandra och att ingen ska stå ensam. Vi bedriver vårt arbete under parollen "frihet under ansvar" vilket ger dig mycket flexibilitet och möjlighet till egen påverkan på ditt dagliga arbete. Vi vill också ta tillvara på individens unika kompetenser och förmågor. Som vår medarbetare ges du därför stort utrymme till att profilera och fördjupa dig inom de områden som intresserar just dig. Tjänsten är därför anpassningsbar utifrån ditt eget driv och engagemang.
Du kommer att bli en del av sektionen Material & Process Surface and Metal Technology med 16 medarbetare. Vi är en av fem sektioner inom området Material Process and Component Engineering, vars syfte är att verka som företagsövergripande kompetenscentrum inom metalliska och icke-metalliska material och tillverkningsprocesser. Vi har ett nära samarbete mot samtliga affärsenheter inom Saab, men även ett stort kontaktnät mot externa resurser och underleverantörer. Vi eftersträvar också att hålla oss i teknikens framkant för att kunna erbjuda effektivare lösningar och ligga steget före våra kunders föränderliga behov.
Inom Material Process and Component Engineering har vi en stark gemenskap där vi ihop stöttar varandra för att säkerställa leverans. Vi arbetar med en hög nivå av självständighet och frihet, ihop med en öppen dialog.
Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.
