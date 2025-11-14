Material- & produktionsplanerare
2025-11-14
Vill du vara med och planera för en mer hållbar framtid inom byggbranschen? Vi söker nu en engagerad och strukturerad Material- & produktionsplanerare till vår planeringsavdelning. Som planerare ansvarar du för att planera och koordinera våra lösullsentreprenader så att kundernas, medarbetarnas och företagets krav uppfylls. Rollen innebär bland annat att:
Säkerställa rätt kompetens hos den personal som bokas ut
Ansvara för materialförsörjning och avrop
Hantera kund- och leverantörsreklamationer
Sköta kundfakturering och ekonomiska uppföljningar
Medverka i introduktion av nya medarbetare
Bidra till att lagar och föreskrifter inom arbetsmiljö efterlevs
I rollen kommer det även ingå att sköta inköp av förbrukningsvaror till kontoret enligt rutin och riktlinjer.
Vem är du?
Vi tror att du som söker trivs i en central roll där struktur, planering och kommunikation är nyckeln till framgång. Du är en person som:
Har lätt för att samarbeta, men tar också eget ansvar och egna initiativ
Trivs med att ha många kontaktytor - både internt och externt
Har ett analytiskt sinne och en god förmåga att se helheten
Är engagerad i hållbarhetsfrågor och vill bidra till en mer resurseffektiv byggbransch
Är rättvis, respektfull och modig nog att agera när det behövs
När det gäller din bakgrund ser vi gärna att du har erfarenhet från planering, logistik eller produktion, gärna inom bygg-, entreprenad- eller installationsbranschen. Du har en relevant utbildning eller erfarenhet inom hållbarhet, exempelvis miljöledning, energieffektivisering eller hållbara materialval.Publiceringsdatum2025-11-14Profil
Vi söker dig som har:
Relevant erfarenhet av planering och koordinering, gärna från bygg- eller entreprenadbranschen
Goda IT-kunskaper och förståelse för ekonomiska samband
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Utbildning eller erfarenhet inom hållbarhet, gärna med inriktning mot byggbranschen
Kunskap om lösullsinstallationer eller närliggande verksamhet
Erfarenhet av kundservice och fakturering
Vi erbjuder
En roll med stort ansvar och möjlighet att påverka
Ett engagerat team där vi värdesätter samarbete, respekt och mod att agera
Möjlighet att bidra till en mer hållbar byggbransch
Tycker du att det låter intressant? Skicka din ansökan redan i dag, urval sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjömarkens Isolering AB
(org.nr 556238-1839), http://www.sjomarkens.se Arbetsplats
Sjömarkens Isolering Kontakt
Kristina Fixander stina@sjomarkens.se 0766-299992 Jobbnummer
9605308