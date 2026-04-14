Material och processingenjör inom polymera material
Professional Galaxy AB / Logistikjobb / Linköping Visa alla logistikjobb i Linköping
2026-04-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Oxelösund
, Örebro
eller i hela Sverige
Bygg framtidens teknik med Professional Galaxy AB
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en material och processingenjör till ett konsultuppdrag inom flyg och försvarsindustrin. Du blir en del av ett team som arbetar med kvalificering av material och tillverkningsprocesser, med fokus på polymera material. Rollen är central och innebär nära samarbete med flera funktioner inom organisationen.
Som material- och processingenjör kommer du att arbeta i gränssnittet mellan produktion, konstruktion, kvalitet och inköp, samt ha externa kontakter med leverantörer. Du blir en del av ett team inom Material & Process Polymer och Komposit, som ansvarar för standardiserade material och processer.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Kvalificering av material och tillverkningsprocesser * Stöd till produktion och konstruktion i frågor kring materialval * Hantering av avvikelser kopplade till material och processer * Kontakt med materialleverantörer * Arbete med interna standarder * Eventuellt undervisning inom polymera materialPubliceringsdatum2026-04-14Kvalifikationer
• Civilingenjörsexamen (MSc) inom materialteknik, kemi, fysik eller liknande * God kunskap inom materialteknik * Intresse för och gärna erfarenhet av polymera material * Erfarenhet av att arbeta tvärdisciplinärt * God pedagogisk förmåga * Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
• Erfarenhet av produktionsnära arbete * Erfarenhet av polymera material såsom tätningsmedel, lim eller gummi
Övrig information
• Placeringsort: Linköping * Arbetsmodell: På plats * Uppdragsperiod: 2026-08-27 - 2027-06-30 * Möjlighet till förlängning: Ja * Säkerhetskrav: Registerkontroll (RK) krävs och uppdraget påbörjas först efter godkänd prövning
Svar senast: 2026-04-30
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att ansöka redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen och dina svar ligger till grund för urvalet. Att besvara frågorna är en förutsättning för att ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att alla krav och meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Sista dag att ansöka är 2026-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7563680-1945114". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Linköping Central Station (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Jobbnummer
9853191