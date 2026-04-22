Matematiklärare åk 7-9
2026-04-22
Matematikläraren som aldrig ger upp
Kunskapsskolan Landskrona söker en orubblig pedagog med passion för laborativ matematik
Letar du efter en arbetsplats där ditt tålamod ses som en superkraft? Där din passion för matematik matchas av ett spikrakt fokus på elevens personliga utveckling? Då har du hittat rätt.
På Kunskapsskolan Landskrona arbetar vi inte med snabba lösningar. Vi arbetar med personligt utformad undervisning. Det betyder att vi möter varje elev där de befinner sig - oavsett om de kämpar för att nå godkänt eller vill utmana sig långt över kursplanen. Nu söker vi dig som har uthålligheten att stå kvar när det tar emot och kreativiteten att göra matematiken begriplig genom laborativa arbetssätt.
Ditt uppdrag: Uthållighet och konkretisering
I Landskrona möter vi elever med enorm potential, men ibland också med ett tungt bagage eller ett sviktande självförtroende i matte. Din uppgift är att vara den trygga punkten som visar vägen.
Laborativt arbetssätt: Du har ett särskilt intresse för att göra matematiken fysisk och begriplig. Du vet att vägen till förståelse ofta går genom händerna och att laborativa moment kan vara nyckeln som öppnar dörren för den som kört fast.
Envishet och hjärta: Du besitter en särskild uthållighet. Du ger dig inte förrän eleven har hittat sin väg framåt, och du har förmågan att motivera även de mest skoltrötta.
Personligt mentorskap: Som personlig handledare för ett tjugotal elever bygger du de relationer som krävs för att skapa verklig förändring. Du följer deras hela skolgång, inte bara deras resultat i ditt ämne.
"Min lärare förklarar på så många olika sätt att det till slut sätter sig. Hen ger sig aldrig, och det gör att jag också vågar fortsätta försöka."
• Elev på Kunskapsskolan
Vem är du?
Vi söker en legitimerad matematiklärare som ser matematik som ett hantverk. Du drivs av att se unga människor växa och du förstår att förtroende är något man förtjänar genom närvaro och konsekvens.
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare i matematik för årskurs 7-9.
Har en särskild passion för ämnet och en förmåga att förmedla det på ett prestigelöst sätt.
Brinner för att arbeta laborativt och konkret - du vill att matematiken ska kännas i fingrarna.
Har ett orubbligt elevfokus och sätter alltid relationen och elevens framsteg i första rummet.
Är trygg, har humor och trivs i en miljö där vi samarbetar tätt för att lösa vardagens utmaningar.
Vad vi erbjuder
Ett sammansvetsat kollegium: Här ensamjobbar ingen. Vi stöttar varandra i allt från pedagogiska upplägg till svåra samtal.
Tydlig struktur: Genom vår digitala plattform Kunskapsporten har du ett starkt fundament att stå på, vilket ger dig mer tid för den faktiska undervisningen.
En närvarande ledning: Vi är en skola med korta beslutsvägar där din röst hörs och där vi värdesätter nya idéer.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval.
Vill du veta mer? Ring eller mejla rektor Mattias Svensson:
Mejl: mattias.svensson@kunskapsskolan.se
Telefonnummer: 0733-02 46 86
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav för anställning.
Välkommen till Kunskapsskolan Landskrona - där vi gör skillnad på riktigt, varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsskolan i Sverige AB
(org.nr 556566-1815)
261 41 LANDSKRONA Arbetsplats
Mattias Svensson mattias.svensson@kunskapsskolan.se 0733024686
