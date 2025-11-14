Maskinoperatör till plastindustrin i Skillingaryd
2025-11-14
Vi söker nu en engagerad och noggrann maskinoperatör till ett väletablerat företag inom plastindustrin i Skillingaryd.
Som maskinoperatör blir du en viktig del av produktionsteamet. Du arbetar med att starta, ställa in och stänga av fondsprutor, övervaka produktionen och säkerställa att tillverkningen håller hög kvalitet. Du ansvarar även för materialhantering, enklare felsökning och att registrera produktionsdata i affärssystemet Monitor.
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbete, gärna inom plast- eller formsprutningsindustrin. Du har tekniskt intresse, god känsla för kvalitet och trivs i en roll där du får ta ansvar för maskinernas drift och produktionens resultat.
Du är noggrann, självständig och trivs med att samarbeta i team. Erfarenhet av att ställa fondsprutor och arbeta med materialhantering ses som meriterande.
Om Tre Kronor Rekrytering
Rekryteringen hanteras av Tre Kronor Rekrytering specialister inom headhunting för teknik, industri och fastighetsbranschen.
Vi arbetar med uppdrag över hela Sverige och brinner för att matcha rätt person med rätt arbetsgivare.Publiceringsdatum2025-11-14Så ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Skicka ditt CV till Jobb@trekronorrekrytering.se
och märk mejlet med "Plastmaskinoperatör". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Ansök via mejl.
E-post: Jobb@trekronorrekrytering.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plastmaskinoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tre Kronor rekrytering & Bemanning Jobbnummer
9604961