Projekteringsledare - Stambytesprojekt
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2026-06-09
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För vår kunds räkning söker vi just nu en Projekteringsledare inom stambyten. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-06-15 och pågå till och med 2028-06-14.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Projekteringsledare för ett omfattande stambytesprojekt hos ett större allmännyttigt bostadsbolag i Stockholmsområdet.
Uppdraget omfattar framtagande av systemhandlingar och förfrågningsunderlag för totalentreprenad inom ett större renoveringsprojekt. Fokus ligger på att säkerställa hög kvalitet i projekteringen samt att skapa ett komplett och tydligt underlag inför kommande upphandling.
Beläggningen kommer att variera under uppdragstiden och kräver en konsult som kan anpassa sina insatser utifrån projektets behov.
Projekteringsmöten genomförs huvudsakligen varannan vecka på plats i Stockholm eller digitalt. Därutöver kan ytterligare möten och inventeringar förekomma. Konsulten behöver kunna genomföra platsbesök med kort varsel vid behov.
Arbete mellan möten kan utföras från valfri plats.
Ansvarsområden
Leda och samordna projekteringsarbetet genom projektets olika faser
Ta fram systemhandlingar och förfrågningsunderlag för totalentreprenad
Säkerställa att tekniska lösningar uppfyller projektets krav och mål
Samordna discipliner inom:
El
Tele
Data
Delta i och driva projekteringsmöten
Genomföra inventeringar och platsbesök vid behov
Samarbeta nära projektorganisationen för att säkerställa leveranser enligt tidplan
Start: 2026-06-15 Slut: 2028-06-14 Omfattning: 100%, 40 timmar i veckan Placering: Stockholm
Om dig
Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst tre genomförda stambytesprojekt under de senaste tre åren
Projekt med ett uppdragsvärde om minst 250 000 SEK
Projekt omfattande minst 50 lägenheter
Minst ett projekt genomfört inom miljonprogramsbebyggelse
Minst ett projekt omfattande 150 lägenheter eller fler
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Gällande utbildning/certifiering för BAS-P
Gällande utbildning/certifiering för BAS-U
Önskade personliga egenskaper:
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad med god förmåga att driva projekteringsarbetet framåt. Du är kommunikativ och samarbetsinriktad, trivs i rollen som samordnare mellan olika discipliner och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med såväl beställare som projektgrupp. Vidare är du flexibel och prestigelös, med förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar och samtidigt säkerställa hög kvalitet i leveranserna.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef:
Nina Ghassemi - nina.ghassemi@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7876162-2043341". Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
Birger Jarlsgatan 36 (visa karta
)
114 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Devotum Jobbnummer
9954704