Lärare till högstadiet i tyska och gärna i kombination med engelska
Enköpings kommun, Enöglaskolan / Grundskollärarjobb / Enköping Visa alla grundskollärarjobb i Enköping
2026-06-09
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Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
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Enöglaskolan är en mångkulturell F-9-skola med cirka 550 elever.
År 2027 flyttar vi in i den nybyggda Lillsidanskolan, en modern och ändamålsenlig skola som ger oss ännu bättre möjligheter att möta elevernas behov och skapa stimulerande lärmiljöer.
Skolans leds av rektor och två biträdande rektorer tillsammans med arbetslagsledare från fyra arbetslag, F-3, 4-6, 7-9 och fritidshem. På skolan finns även ett komplett elevhälsoteam med flertalet funktioner som arbetar nära arbetslagen.
Att arbeta hos oss innebär att du blir en del av en skola med höga ambitioner och ett tydligt fokus på kvalitet och måluppfyllelse. Hos oss är skolutveckling och aktuell forskning en del av det dagliga samtalet.
Vi arbetar målmedvetet med att hålla vår värdegrund levande och ser det som en central del av skolans verksamhet.
På Enöglaskolan blir du en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att varje elev ska nå sin fulla potential i en trygg och inspirerande miljö. På vår skola lär vi av- och med varandra.
Tack vare skolans centrala läge nära stadens centrum och de goda pendlingsmöjligheterna från både Västerås och Uppsala är vi en lättillgänglig arbetsplats.
Följ gärna vårt arbete på vår Facebooksida: https://www.facebook.com/enoglaskolan/
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som lärare i tyska och gärna i kombination med engelska undervisar du elever i årskurs 7-9. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i enlighet med läroplan och övriga styrdokument, med tydlig förankring i läroplanens kapitel 1 och 2. Undervisningen utformas så att den är differentierad, tillgänglig och inkluderande, med utgångspunkt i elevernas olika förutsättningar och behov.
Du ingår i ett arbetslag och samarbetar nära dina kollegor kring planering, genomförande, bedömning och uppföljning av undervisningen. Sambedömning är en viktig del av det kollegiala lärandet och bidrar till likvärdighet och hög kvalitet i undervisningen. På Enöglaskolan arbetar alla ämnen språkutvecklande, vilket även präglar undervisningen i idrott och hälsa.
I uppdraget ingår att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling i InfoMentor samt att ha ett nära och professionellt samarbete med vårdnadshavare och vid behov andra berörda aktörer, alltid med elevens utveckling och välmående i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i tyska och gärna i kombination med engelska i årskurs 7-9.
Du har ett tydligt fokus på målen i styrdokumenten och ditt arbete vilar på analys av undervisning och resultat. Du använder bedömning och uppföljning som verktyg för att utveckla undervisningen och stärka varje elevs lärande.
Du har god didaktisk kompetens och en djup förståelse för hur elever lär på olika sätt. Du planerar och genomför undervisning som är differentierad, tillgänglig och inkluderande, och ställer dig kontinuerligt frågan hur dina val i undervisningen gynnar elevens utveckling, trygghet och måluppfyllelse.
Du trivs i ett nära kollegialt samarbete och ser sambedömning som en självklar del av arbetet för att skapa likvärdighet och kvalitet.
Du har en uthållig och lösningsfokuserad inställning, fullföljer uppdrag och arbetar målmedvetet även när vägen dit kräver prövning, anpassning och nytänkande. Du är inte rädd för att utmana traditionella arbetssätt och ser utvecklingsarbete som en pågående process där lärande sker även längs vägen.
Du har god förmåga att bygga förtroendefulla relationer med elever och vårdnadshavare och värdesätter ett nära och professionellt samarbete kring elevens utveckling och välmående.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Alla medarbetare där kontakt med barn förekommer inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning. Utdraget får inte vara äldre än 6 månader.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter" https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330832". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpings kommun, Enöglaskolan Kontakt
Rektor
Caroline Ojanlatva caroline.ojanlatva@enkoping.se +46 171-62 53 90 Jobbnummer
9954707