Maskinoperatör till Gislaved
2025-08-14
Är du tekniskt intresserad och har tidigare erfarenhet av att arbeta inom industrin? Då kan du vara den vi söker!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Oavsett vilken tjänst eller bransch ditt hjärta klappar lite extra för kan vi hjälpa dig att hitta ett jobb som passar dig, antingen som anställd hos oss eller genom att du blir rekryterad till företag vi samarbetar med. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Dina arbetsuppgifter & din profil
Som maskinoperatör kommer du övervaka en eller flera maskiner och säkerställa att detaljer som produceras är av rätt kvalitet och volym. Vi söker dig som är tekniskt intresserad och har erfarenhet av att arbeta inom industri, tillverkning eller verkstad. Vidare är du noggrann och förstår vikten av kvalitet. För att trivas som maskinoperatör krävs det att du kan ta initiativ och att du trivs med att jobba självständigt men samtidigt inte har några problem med att samarbeta med andra. Vi ser gärna att du har körkort och tillgång till bil då de kollektiva pendlingsmöjligheterna kan vara begränsade.Du hanterar svenska i tal och skrift. Har du truckkort samt truckvana är det meriterande.
Placeringsort: Gislaved med omnejd
Arbetstid: 2-Skift, men andra arbetstider kan också förekomma
Tillsättning: Omgående eller enligt överenskommelse.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Jennie Gunnarsson jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
(org.nr 556843-2230) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Jennie Gunnarsson jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9458012