Maskinoperatör sökes till Knivsta
2026-04-17
Publiceringsdatum2026-04-17Om tjänsten
Vi söker nu en noggrann och engagerad maskinoperatör till vår kunds verksamhet i Knivsta. Arbetet kan vara förlagt till dag-, kvälls- eller skiftarbete beroende på behov.Arbetsuppgifter
Som maskinoperatör kommer du att arbeta med att övervaka och sköta produktionen i våra maskiner. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Drift och övervakning av maskiner
• Enklare inställningar och justeringar
• Kvalitetskontroller av produkter
• Felsökning och åtgärd vid enklare driftstörningar
• Underhåll och rengöring av maskiner
Vad vi söker
• Någon som är noggrann, ansvarstagande och har ett tekniskt intresse
• Någon som trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Någon som har god problemlösningsförmåga
• Någon som är flexibel och kan arbeta varierande tider
• Någon med tidigare erfarenhet som maskinoperatör eller inom industri Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Pokayoke Kontakt
Mathilda Nordlander Mn@pokayoke.se Jobbnummer
9860085