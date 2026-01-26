Maskinoperatör
2026-01-26
Vill du bidra till utvecklingen av högkvalitativa hudvårdsprodukter för sjukvård och industri till en internationell marknad? Sterisol AB söker en ansvarsfull och engagerad maskinoperatör för att stärka vårt team.Publiceringsdatum2026-01-26
Sterisol AB är en ledande aktör inom tillverkning av hudvårdsprodukter för sjukvårds- och industrisektorn. Vi är ett innovativt och hållbart företag med en stark framåtsträvande anda. Som maskinoperatör hos oss blir du en viktig del av vår produktion, där kvalitet och effektivitet står i fokus. Vi är idag 40 anställda och all tillverkning sker lokalt i Vadstena.Arbetsuppgifter
Ansvara för drift och övervakning av produktionsmaskiner
Säkerställa att produktionen uppfyller våra kvalitetskrav och säkerhetsföreskrifter
Delta i kontinuerliga förbättringar av produktionsprocesserna, med fokus på Lean-arbete
Samarbeta nära med produktionsteamet och andra avdelningar för att optimera produktionen
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som maskinoperatör, gärna inom tillverkningsindustrin
Är tekniskt intresserad och har god förståelse för maskiner och produktionsutrustning
Är noggrann, ansvarstagande och har stort fokus på kvalitet och säkerhet
Är flexibel och har förmågan att arbeta både självständigt och i team
Har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Inspireras av att arbeta i ett högt tempo
Truckkort och skiftvana är meriterande
God datavana och arbete i affärssystem är meriterande
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett väletablerat och innovativt företag
Möjligheter för personlig utveckling och vidareutbildning inom företaget
En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Sterisol är anslutna till I-avtalet (IF metall)
Plats: Vadstena
Anställningsform: Heltid, tillsvidare
Start: Enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-02-28 via rekrytering@sterisol.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
