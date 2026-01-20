Maskinoperatör
Wikan Personal AB / Maskinoperatörsjobb / Gislaved Visa alla maskinoperatörsjobb i Gislaved
2026-01-20
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Gislaved
, Gnosjö
, Värnamo
, Svenljunga
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vi söker nu en maskinoperatör till vår produktion av olika typer av plastfolier. Är du tekniskt intresserad, noggrann och har en vilja att lära dig? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som maskinoperatör ansvarar du för att övervaka och köra våra produktionsmaskiner, säkerställa kvaliteten på produkterna samt bidra till ett effektivt och säkert produktionsflöde. Arbetet sker i skift.
• Köra och övervaka produktionsmaskiner
• Ställa in och justera maskiner vid behov
• Kontrollera kvalitet enligt gällande rutiner
• Felsökning och enklare underhåll
• Dokumentation av produktionen
Din bakgrund/Dina egenskaper
Gärna har erfarenhet som maskinoperatör eller från industriell produktion
Har tekniskt intresse och är praktiskt lagd
Är noggrann, ansvarstagande och samarbetsvillig
Har god vilja att lära dig - erfarenhet är meriterande men inget krav
Trivs med att arbeta skift
Information och kontakt
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14015". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Växjö AB Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se Jobbnummer
9695369