Är du en noggrann och ansvarstagande person med erfarenhet från produktion eller industriarbete? Har du tekniskt intresse och gillar att arbeta med maskiner och processer? Letar du efter ett heltidsjobb i en modern och trivsam produktionsmiljö? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!
Vad innebär rollen
Vi söker nu flera erfarna Maskinoperatörer till en av våra kunder i Söderköping.
Som maskinoperatör får du en central roll i företagets produktion där du arbetar med drift, övervakning och justering av maskiner. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
• Övervakning och skötsel av maskinlinjer
• Justering och omställning av maskiner vid behov
• Felsökning och åtgärder för att minska driftstörningar
• Kvalitetskontroller och dokumentation
• Aktivt samarbete med kollegor för ett jämnt produktionsflöde
Du arbetar i en modern och välorganiserad produktionsmiljö tillsammans med ett engagerat team.
Arbetstider: 2-skift samt även ständig nattskift finns.
Start: Omgående/enligt överenskommelse
Uppdraget planeras pågå tillsvidare med ambition att övergå i anställning hos kundföretaget. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en bakgrund inom tillverkningsindustrin och arbetat med styrda maskiner och dess drift sedan tidigare.
Krav:
• Har tidigare erfarenhet av industri- eller produktionsarbete som maskinoperatör alternativt CNC operatör
• Goda kunskaper i ritningsläsning/tekniska instruktioner
• Är tekniskt lagd och har god förståelse för maskiner och processer
• Talar och skriver svenska obehindrat
• Trivs med att ta ansvar och arbeta noggrant även i ett högt tempo
• B körkort
• Har truckkort (meriterande men inget krav)
Som person ser vi att du är noggrann och ansvarsfull och trivs att samarbeta i produktionsteam.
Anställningen
• En heltidstjänst i ett stabilt och växande företag
• Friskvårdsbidrag
• En trivsam arbetsmiljö med hjälpsamma och engagerade kollegor
• Möjlighet till utveckling och nya ansvarsområden inom företagetOm företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen, där din utveckling står i centrum Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag, för att du ska må bra både på och utanför jobbet. Hos oss får du mer än bara ett uppdrag, du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk. Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt, då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig. Ersättning
