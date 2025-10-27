Maskinoperatör
2025-10-27
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
, Malmö
, Eslöv
, Helsingborg
, Kristianstad
Är du tekniskt intresserad, noggrann och gillar att arbeta med maskiner? Då kan du vara den vi söker! Vi söker en maskinoperatör som vill bli en del av vårt engagerade team och arbeta med modern produktion i en trygg och utvecklande miljö.Dina arbetsuppgifter
Övervaka, köra och ställa in produktionsmaskiner
Säkerställa att produktionen följer kvalitets- och säkerhetskrav
Felsökning och enklare underhåll av maskiner
Dokumentation av produktionsdataKvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom industri eller produktion (meriterande)
Tekniskt intresse och god förståelse för maskiner
Noggrann, ansvarstagande och initiativrik
God svenska i tal och skrift
Truckkort är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder
Intern utbildning och goda utvecklingsmöjligheter
Arbete i ett engagerat team med stöd från erfarna kollegor
Ansök redan idag!
