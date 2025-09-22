Maskinoperatör
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo
2025-09-22
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Nu söker vi flexibla maskinoperatör till vår kund i Värnamo.
Är du noggrann, tekniskt intresserad och gillar att jobba i team? Då uppmanar jag dig att söka.
I rollen som maskinoperatör kommer du att ansvara för att ställa och köra maskiner enligt vår fastställda produktionsplan. Det innebär att du säkerställer att produktionen flyter på enligt schema, och att varje moment utförs med precision och noggrannhet. Du kommer att spela en viktig roll i att upprätthålla produktkvalitet genom att följa givna rutiner för kvalitetskontroller och rapportera eventuella avvikelser.
Arbetstider: Dagtid/skift
Önskad starttid: OmgåendeProfil
Krav/önskemål:
• Är lösningsorienterad
• Har tekniskt intresse och gärna erfarenhet från industri eller produktion
• Trivs i ett samarbetsinriktat och strukturerat arbetsklimat
• Truckkort är meriterande
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20046". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elsa Carlberg elsa.carlberg@ikett.com Jobbnummer
9519119