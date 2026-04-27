Maskinoperatör
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Till en av våra kunder i Värnamo söker vi nu en nyfiken och driven maskinoperatör!
Du kommer att arbeta med tillverkning av stål- och plåtprodukter i en kapmaskin. Du bör ha tidigare industrivana, gärna av maskiner, samt vara noggrann och kvalitetsmedveten.
Oavsett om du är nyutbildad eller har tidigare arbetserfarenheter inom industrin är du varmt välkommen att skicka in en ansökan!
Arbetet är förlagd på ständig kväll, du som söker bör därför bo i närområdet.
Start: Omgående Profil
Vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder. Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Melisa Mesinovic melisa.mesinovic@ikett.com Jobbnummer
9876737