Maskinoperatör
Vi söker maskinoperatörer för degberedning- och paketering. Tjänsterna är tillsvidareanställningar. Arbetstiden är dagtid, men skiftgång kan förekomma.
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, noggrann och ansvarsfull har förmåga att ta egna initiativ. Du kan arbeta självständigt såväl som i samarbete med kollegor.
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Om du är intresserad och vill veta mera vad jobbet innebär, ta då kontakt med vår produktionschef Tobias Johansson.information@omnebrod.se
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: information@omnebrod.se
Detta är ett heltidsjobb.
