Maskinoperatör

Omne Bröd AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Kramfors
2025-08-07


Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Kramfors, Härnösand, Mark, Sollefteå, Timrå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Omne Bröd AB i Kramfors

Vi söker maskinoperatörer för degberedning- och paketering. Tjänsterna är tillsvidareanställningar. Arbetstiden är dagtid, men skiftgång kan förekomma.
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, noggrann och ansvarsfull har förmåga att ta egna initiativ. Du kan arbeta självständigt såväl som i samarbete med kollegor.
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Om du är intresserad och vill veta mera vad jobbet innebär, ta då kontakt med vår produktionschef Tobias Johansson.
information@omnebrod.se
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: information@omnebrod.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Omne Bröd AB (org.nr 559160-3732)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9449518

Prenumerera på jobb från Omne Bröd AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Omne Bröd AB: