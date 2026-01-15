Maskinmontör sökes
2026-01-15
Vi söker nu en maskinmontör som vill vara med och montera, driftsätta och underhålla produktionsmaskiner i en modern och säker produktionsmiljö. Hos oss får du använda din tekniska kompetens i praktiskt arbete, bidra till förbättringsarbete och utvecklas i ett inkluderande team där säkerhet och kvalitet är i fokus. Vi välkomnar sökande från alla bakgrunder och uppmuntrar särskilt ansökningar från underrepresenterade grupper.
Arbetsuppgifter - Montering, Installation och Underhåll
Montera mekaniska och elektrotekniska komponenter enligt ritningar, arbetsorder och kvalitetskrav.
Driftsätta maskiner och utföra funktionstester för att säkerställa korrekt prestanda.
Utföra förebyggande underhåll, felsökning och reparationer för att minimera stilleståndstid.
Justera och kalibrera maskininställningar samt dokumentera ändringar i system och protokoll.
Samarbeta med projekt- och produktionsteam för att effektivt hantera installationer och förbättringsprojekt.
Delta i kontinuerligt förbättringsarbete med fokus på säkerhet, produktkvalitet och produktivitet.
Underhålla ordning och säkerhet kring arbetsplats, verktyg och utrustning samt rapportera avvikelser.
Krav och kvalifikationer
Yrkesutbildning inom mekanik, mekatronik, automation eller motsvarande erfarenhet från liknande arbete.
Praktisk erfarenhet av montering och mekande i maskiner och fordon.
Grundläggande kunskaper i el och styrteknik samt förmåga att läsa ritningar och arbetsinstruktioner.
Erfarenhet av felsökning, service och förebyggande underhåll.
God datorvana för arbetsordrar, dokumentation och enklare styrsystem.
B-körkort är meriterande.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift för säker kommunikation och dokumentation.
Du är noggrann, problemlösande och arbetar strukturerat för att säkerställa säker och korrekt montering. Du trivs med praktiska uppgifter, tar ansvar för kvalitet i ditt arbete och bidrar positivt i teamet. Flexibilitet, initiativförmåga och vilja att delta i förbättringsarbete uppskattas. Vi värdesätter inkludering och ser gärna sökande oavsett bakgrund.
Anställningsvillkor & ansökan
Tjänsten är heltid med dagtid eller skift beroende på verksamhetens behov. Anställning kan ske som initialt inhyrd eller direktanställd med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person. Urval och intervjuer sker löpande - skicka gärna din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att läsa om din erfarenhet av montering, tekniskt arbete och varför du vill arbeta hos oss. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
