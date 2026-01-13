Maskiningenjör / projektledare
2026-01-13
Yara AB söker maskiningenjör /projektledare till Underhållsavdelningen
Yara International ASA är ett ledande kemiföretag som omvandlar energi, naturliga mineraler och kväve från luften till viktiga produkter för lantbrukare och industriella kunder. Vi är världens största leverantör av mineralgödsel och agronomiska lösningar. Vår industriella produktportfölj innehåller bl.a. miljöprodukter, som bidrar till en ren luft och ett rent vatten och bevarar kvalitet hos livsmedel. Yara 's globala arbetsstyrka på mer än 17000 anställda utgör en bred mångfald och kompetens, vilket gör det möjligt för Yara att bibehålla sin ledande ställning inom branschen.
Yara AB i Köping är en ledande producent av tekniskt ammoniumnitrat, TAN, som används i civila sprängämnen inom gruvindustrin.
För mer information - se www.yara.com
Underhållsorganisationen på ca 20 personer har under året genomgått en organisationsförändring och är en organisation i utveckling. Avdelningen består av ett driftsäkerhetsteam; tekniker och ingenjörer, arbetsledare, planerare och utförare inom mek, el och intrument samt ett team inom teknisk service där projektprocessen finns och det är i det teamet denna befattning kommer att tillhöra organisatoriskt vilket innebär att man rapporterar till chefen för teknisk service. Inom underhåll så är det viktigt med tvärfunktionaltítet och man jobbar över gränserna inom avdelningen, tjänsten kommer anpassa utifrån organisationsutvecklingen och person.
Vi söker till vår Underhållsavdelning en maskiningenjör/projektledare. Du kommer att arbeta tillsammans med övriga ingenjörer och projektledare i avdelningen. Arbetsuppgifter innebär bl.a. att driva egna projekt av varierande karaktär som kan vara mer och mer utmanande och omfattande. Inom verksamheten finns statisk och roterande utrustning tex pumpar, kompressorer, turbiner, rör, lagringstankar, tryckkärl, värmeväxlare, torkar och annan processutrustning men du kommer även att arbeta tvärfunktionell inom andra områden.
Förutom att driva modifikationer i form av små eller stora förnyelse-, förbättrings- eller underhållsprojekt kommer du också att supportera verkstaden samt medverka till att kontinuerligt förbättra våra fabrikers driftsäkerhet t.ex. genom att driva rotorsaksanalyser. Att vara kontaktperson och ta ansvar för entreprenörer ingår i rollen.
Tjänsten är varierande och innebär även tätt samarbete med övriga avdelningar och du kommer att tillbringa ungefär lika mycket tid ute i fält i fabrikerna som du gör vid skrivbordet. Arbetet i fält innefattar exempelvis felsökning, problemlösning, förberedelse inför projektjobb eller reparation samt även uppföljning av framdrift i projekt, kontroll av arbetsmiljö för projektpersonal, säkerhetsgenomgångar och riskanalyser etc.
Som projektledare kommer du leda eller vara delaktig hela vägen från förprojektering tills utrustningen är installerad och driftsatt. Ingår bl projektrapportering, kostnadsestimering/projektkalkyler och budgetuppföljning.
Arbetsuppgifterna inkluderar också;
Kontakt med Yaras globala organisation vid t.ex. större upphandlingar eller komplexa projekt.
Uppdatering av de styrande dokument som är relaterade till dina arbetsuppgifter
Kontakt med övriga Yaraanläggningar för att dela kunskap och erfarenheter
Bidra till arbetet med ständiga förbättringar
Vi sätter hälsa, miljö och säkerhet främst och du kommer att aktivt bidra till att skapa en säker arbetsmiljö.
Dina egenskaper
Du är säkerhetsmedveten
Du arbetar självständigt, strukturerat och är duktigt på att prioritera och planera ditt arbete
Du har ett teknikintresse och tycker om att vidareutveckla dig
God samarbetsförmåga och ledaregenskaper då det är många kontaktytor
Stor vikt läggs på personlig lämplighet Publiceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
Du är utbildad ingenjör inom maskinteknik eller motsvarande kompetens.
Du har arbetserfarenhet inom nämnda områden (erfarenhet trumfar utbildning)
Du behärskar engelska och svenska i både tal och skrift
Du har datorvana och har lätt för att lära dig använda nya system
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning
Meriterande med erfarenhet från processindustrin.
Meriterande är också erfarenhet av följande system: SAP-PM, autocad
Vilka är vi idag på Underhåll?
Vi är ett lag med stor bredd, där några har jobbat länge på företaget och några inte fullt så länge. Organisationen har förändrats, vi har spännande utvecklingsmöjligheter framför oss och saker på gång. Det finns en framtidstro och visioner i pipelinen som kommer innebära både utmaningar och möjligheter i form av projekt, moderniseringar och arbetssätt.
Hos oss möter du allt från modern utrustning till äldre anläggningar, med allt vad det innebär i form av kunskap, problemlösning och variation i vardagen. Vi arbetar aktivt med driftsäkerhet, projektledning och asset management - och vi utvecklas hela tiden.
Säkerhetskulturen är en självklar del av vårt arbete, och vi söker dig som vill bidra till den. Men lika viktigt som teknik och processer, är vilka vi är som människor. Därför lägger vi stor vikt vid din person - hur du är, vad du bidrar med och hur du fungerar i ett lag. Du får ett stort eget ansvar, men också vara en del av ett sammanhang där vi stöttar varandra, fikar ihop och har roligt på jobbet.
Vill du vara med och utvecklas - och samtidigt vara med och utveckla? Då kanske det är just dig vi söker.
Skicka in en ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Frågor om tjänsten besvaras av
Timothy Brownell, Chef teknisk service, +46737076274, Timothy.brownell@yara.com
Tina Dam, Underhållschef, +46737076291, Tina.dam@yara.com
Ludvig Takacs, HR Business Partner - ludvig.takacs@yara.com
Knowledge grows through differences
Yara is committed to creating a diverse and inclusive environment and is proud to be an equal opportunity employer. We believe that creating a diverse and inclusive work environment is not only the right thing, but also the smart thing to do. To deliver on this, Yara has firmly anchored Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) in our business strategy and has more than 400 employees worldwide involved in D&I ambassadors networks.
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Arbetsgivare Yara AB
