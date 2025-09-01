Maskinförare
Boliden Mineral AB, Aitikgruvan / Fordonsförarjobb / Gällivare
2025-09-01
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
Boliden Mineral AB, Aitikgruvan i Gällivare
Maskinförare
till Produktionsservice i Aitik
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Är du intresserad av ett omväxlande maskinarbete där ingen dag är den andra lik? Då vill vi veta mer om dig, ansök nu!
Beskrivning
Produktionsservice ansvarar för allt vägunderhåll i gruvproduktionen, vilket ger ett varierat utbud av arbetsuppgifter. I rollen som Maskinförare kan arbetsuppgifterna ena dagen vara att bygga väg och andra dagen att dammbekämpa. Vi ansvarar även för att hantera tankbil, vattentruckar och att fylla vatten i kurar/borriggar runt om i gruvan.
Som Maskinförare får du spendera dina dagar med att
Underhålla vägar
Snöröja och halkbekämpa
Förbereda borrplatser
Renslasta.
Dina närmaste kollegor blir ditt eget skiftlag, men samarbetar även med K2 skiften som ingår i Produktionsservice. Övrig verksamhet och entreprenörer blir även viktiga samarbetspartners.
Vi har 2 lediga tjänster vilket avser tillsvidareanställningar där provanställning kan komma att tillämpas. Du kommer vara placerad i Aitik och arbetstiden är förlagd till K3-skift, 12 timmar.
Kvalifikationer
Vi ser fram emot att jobba med dig som samarbetar bra med andra i tvärfunktionella team. För att trivas i rollen bör du vara driven och kunna ta för dig. Du är även ordningsam, flexibel och du delar våra värderingar omsorg, mod och ansvar. Våra förhoppningar är att våra medarbetare trivs och vill stanna länge hos oss, därför ser vi till och satsa på dig som har utvecklingsambitioner.
Det är kvalificerande med
Gymnasieutbildning, gärna med relevant inriktning
Maskinvana
Kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Körkort för personbil.
Det är meriterande med någon typ av maskinförarutbildning, exempelvis hjullastare, väghyvel, grävmaskin och/eller dumper. Har du c-körkort är även det en merit.
Ansök nu
Varje resa på Boliden är unik, hur kommer din se ut?
Varmt välkommen att ansöka med ditt CV senast 30 september 2025.
Erbjudande
Vi hjälper gärna till och välkomnar dig till Boliden. Vi prioriterar att ge våra nya medarbetare en bra onboarding och introduktion till vårt team och företagskultur som kännetecknas av omsorg, mod och ansvar. Du får bra förmåner och goda möjligheter att utvecklas. Jobba med oss på Boliden och hjälp till att bygga framtiden för metaller!
Kontakta oss
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta mig som rekryterande chef Edward Lidström, 070-206 60 57, edward.lidstrom@boliden.com
Jag uppskattar ditt intresse!
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner Britt-Marie Persson, 070-601 74 95, britt-marie.persson@boliden.com
Facklig information får du av IF Metall, metall.aitik@boliden.com
Läs mer om livet på Boliden: Karriär - Boliden
Kontakter från externa bemannings- och rekryteringsföretag undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: britt-marie.persson@boliden.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850)
Sakajärvi 1 (visa karta
)
982 82 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boliden Mineral AB, Aitikgruvan Kontakt
BRITT MARIE Persson britt-marie.persson@boliden.com 0706017495 Jobbnummer
9486527