Maskin-/hjullastarförare till Lidström Kross AB

Professionals Nord Rekrytering AB / Processoperatörsjobb (kemisk basindustri) / Skellefteå2019-12-21Är du en person som gillar att köra maskiner i 30 till 50 tons klassen? Trivs du med att åka runt på uppdrag i Norrland och som vill tillhöra ett företag som har roligt och har en familjär känsla? Stämmer det här in på dig ska du söka redan idag, då urval och intervjuer sker löpande.Information om tjänstenProfessionals Nord söker för Lidström Kross ABs räkning en maskinförare. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Lidström Kross AB under sex månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.Lidström Kross är ett familjeföretag med ett gott rykte i branschen! De har väletablerade samarbetspartners och är underleverantör till bland annat Svevia och NCC. Det går bra för Lidström Kross och det är stor efterfrågan på deras tjänster. Du behöver vara inställd på att kunna åka till andra orter för de projekt som kommer till Lidström Kross AB. Företaget står för boende i stor barack som man delar med sina kollegor.Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Lidström Kross AB önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@professionalsnord.se Professionals Nord har stark lokal kännedom och tillsammans med oss blir du en viktig representant som bidrar till ett starkare Norrland!2019-12-21I rollen som maskinförare hos Lidström Kross får du en varierad vardag och ett arbete utomhus. I arbetet ingår bland annat att hämta grus med en grävare från det sprängda berget och sedan lägga upp gruset på olika upplag med en hjullastare. Även allmänt underhåll av maskinerna och vara ansiktet utåt utgör en del av arbetet.Du kommer att få en introduktion i arbetet av en erfaren kollega som också kommer att finnas tillgänglig vid eventuella frågor för att du så fort som möjligt ska känna dig trygg i rollen.Vi söker dig somVill bli en del av Lidström Kross familjära företag! Du har förarbevis för hjullastare och grävare samt har erfarenhet av att köra stora maskiner i klasserna 30 till 50 ton. Vi ser att du har någon form av erfarenhet inom krossbranschen och det är meriterande om du har svetskunskaper samt vana att skruva i större maskiner.Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Lidström Kross AB. Därför ser vi att du tycker om att arbeta, vilket du visar genom att vara driven, engagerad och initiativtagande för få arbetet att flyta på. Vidare ser vi att du tycker det är roligt att få arbeta borta på andra orter och inte ha några problem med att arbeta borta under veckodagar beroende på var projekten är.START: OmgåendeOMFATTNING: HeltidSTAD: Utgår ifrån hemmetURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Frida JohanssonSök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@professionalsnord.se Information om kundföretagetLidström Kross är ett familjeföretag som har funnits i drygt 40 år. De utför krossning av bergmaterial med mobila och transportabla krossläggningar. Deras maskinpark består bland annat av två dubbelkrossverk, hjullastare, grävmaskiner, sorteringsverk.Läs gärna mer om Lidström Kross på deras hemsida: http://www.lidstromkross.se/ Vi vet av erfarenhet att du som medarbetare är den viktigaste resursen för företagen. Därför arbetar vi med kvalité och personlig matchning till alla våra tjänster för att hitta rätt jobb för dig. Vi satsar på att skapa och bibehålla arbetstillfällen i Norrland genom personaluthyrning och rekrytering. Hos Professionals Nord finns en gedigen branscherfarenhet och en gemensam vision - För ett starkare Norrland! Läs mer om oss på www.professionalsnord.se. Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lön + provisionSista dag att ansöka är 2020-01-31Professionals Nord Rekrytering AB5017067