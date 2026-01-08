Marknadsspecialist inom varumärke, content & design
2026-01-08
Bygg framtidens lösningar med oss
På MobiOne kombinerar vi djup branschkunskap med modern teknik för att skapa skalbara SaaS-lösningar inom Supply Chain Management. Vi är en ledande aktör inom transport- och distributionsbranschen och befinner oss just nu i ett intensivt tillväxtskede, med lansering av en ny strategisk SaaS-satsning.
Jobba med oss - och ha kul på vägen
Hos oss kliver du in i en varierad och utvecklande roll där du får vara med på en spännande tillväxtresa. Vi tror på människor som vill göra skillnad - därför får du stort utrymme att påverka, förbättra och forma våra arbetssätt och processer.
Du blir en del av en prestigelös och varm arbetsmiljö med stark teamkänsla, mycket skrattoch regelbundna sociala aktiviteter. Hälsa är en självklar del av vår kultur - vi erbjuder ettgeneröst friskvårdsbidrag, medlemskap på SATS och möjlighet att träna på arbetstid.
Vårt kontor ligger i Bromma Alvik, med vatten precis utanför dörren - perfekt för både energioch inspiration. Här jobbar du tillsammans med ett engagerat team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Vi tror på frihet under ansvar och uppskattar dig som tar egna initiativ, vågar testa nytt och villutvecklas tillsammans med oss.
Om rollen
Vi söker en kreativ och självgående marknadsspecialist som vill ta ett helhetsgrepp kring vår grafiska profil, digitala närvaro och go to market av vår nya SaaS-plattform. Du kommer att spela en central roll i att skapa en enhetlig och professionell visuell identitet samt producera material som stärker vårt varumärke i alla kanaler.
Det här är rollen för dig som både vill skapa, strukturera och implementera - och som trivs i
ett snabbväxande bolag där du får mycket ansvar och utrymme att påverka.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Content & kommunikation
Planera, skapa och publicera innehåll för webb, sociala medier och nyhetsbrev
Driva design av ny webbplats
Säkerställa enhetlig tonalitet och visuell identitet i all kommunikation
Stötta sälj- och kundteamet med presentations- och marknadsmaterial
Grafisk produktion & varumärke
Ansvara för grafisk produktion av annonser, presentationer och trycksaker
Utveckla befintlig brand guide (logotyper, färger, typografi, grafiska element ochanvändningsriktlinjer)
Definiera och utveckla bildspråk, fotostil, illustrationer och ikoner
Marknadsaktiviteter & kampanjer
Koordinera kampanjer, event, seminarier och mässdeltagande
Bygga och driva go to market plan för SaaS-lansering
Projektleda produktionen av en animerad lanseringsvideo
Följa upp och analysera kampanjresultat och webbdata
Vem är du?
Vi tror att du har:
Stark portfolio inom grafisk design och branding
Erfarenhet av digital design (webb, sociala medier, nyhetsbrev)
Erfarenhet av att arbeta med olika AI-verktyg
Förmåga att arbeta självständigt, driva projekt och leverera strukturerat
God känsla för koncept, färg, form och storytelling
Meriterande:
Erfarenhet av SaaS-lanseringar,
Kunskap inom motion Graphics eller videoproduktion Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
