Marknadsanalytiker / Analista de Mercado
2025-09-29
Arbetsuppgifterna är de som hör till en ekonomisk och kommersiell avdelning på marknadsanalytikernivå.
På så sätt kan du få i uppdrag att utföra följande uppgifter:
• Marknadsundersökningar i de länder som ingår i avdelningens ansvarsområde och utforskning av möjligheterna att exportera spanska produkter.
• Informationsstöd till spanska företag och lokala företag som är intresserade av spanska produkter.
• Genomförande och uppföljning av planer och aktiviteter av alla slag för att främja spansk export och investeringar i de länder som omfattas av kontorets ansvarsområde.
• Utarbetande av ekonomiska och kommersiella rapporter.
• Utarbetande av marknadsundersökningar samt rapporter och studier av sektoriell, industriell och finansiell karaktär.
• Stöd i institutionella relationer.
• Alla uppgifter som hör till en högskoleutbildad akademiker, samt kompletterande uppgifter och motsvarande stöd- och samarbetsuppgifter som tilldelas av det ekonomiska och kommersiella kontoret.
Inom ramen för dessa aktiviteter kan de specifika uppgifter som tilldelas dig komma att variera under senare perioder om tjänsten så kräver.
På grund av tjänstens karaktär, som definieras som en tjänst för den spanska staten för att utveckla rådgivning och information om ekonomiska och kommersiella frågor, kommer det att krävas samordning av ditt arbete med övriga personal på kontoret, inklusive praktikanter.
