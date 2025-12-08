Markförvaltare
2025-12-08
Ref: 20252740 Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker en ny markförvaltare till Kultur och Fritidssektionen på Fastighetsförvaltningsenheten på Stadsfastigheter. Fastighetsförvaltningsenheten ansvarar för förvaltning och utveckling av Malmö stads fastigheter för skola, Förskola, sociala boenden, kontor och lokaler samt kultur och fritid. Enhetens uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och utemiljöer samt bibehålla fastigheternas funktionella värden. Inom enheten arbetar cirka 120 medarbetare, fördelade på 7 sektioner som förvaltar cirka 600 fastigheter. Den tilltänkta tjänsten ingår i sektion Kultur och Fritid som förvaltar Kultur och Fritidsfastigheter. Inom Kultur och Fritidssektionen förvaltar vi speciellt idrottsplatser, sporthallar utomhus bad, övriga fritidsanläggningar och Kulturobjekt som exempelvis Stadsbiblioteket, Rådhuset och Sankt Gertrud.
Som markförvaltare är du ansvarig för att drift och underhåll av den samlade utemiljön med aktivitetsytor planeras och utförs så att funktionen av fastigheterna upprätthålls. Genom din budget och tillsammans med nyttjare och entreprenörer planerar du kommande underhållsåtgärder. Dina arbetsuppgifter innefattar även att vara rådgivande gällande frågor om utemiljö till hyresgäster, i nybyggnads-och ombyggnadsprojekt. I rollen som markförvaltare kommer du representera markförvaltningen vid möten med verksamheter, interna möten samt i forum rörande utemiljöer inom Malmö stad. Du är delaktig i att gemensamt med övriga markförvaltare utveckla förvaltningen av utemiljöer vid stadsfastigheter samt att utveckla fastighetsbeståndet vad gäller en långsiktig hållbar utemiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning som exempelvis landskapsingenjör, alternativt annan utbildning inom drift och underhåll av utemiljö eller markanläggning som bedöms likvärdig. Du har även minst 1 års arbetslivserfarenhet inom området. Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift är krav för tjänsten samt B-körkort. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av idrottsytor där det ställs krav både från föreningar och organisationer, LOU och granskning av ritningar och bygghandlingar. För tjänsten är det även meriterande om du jobbat som entreprenör inom branschen. Intresse krävs för omvärldsbevakning för nya miljövänliga material och beläggningar för idrottsutövande.
Du förväntas att kunna driva egna projekt och samverkar i större projekt vid beställningar från lokalnyttjare. Du fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter och visar omdömme under tidspress. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheterna i förändringar. Du tar initativ sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du är nogrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Sätter upp höga mål för sig själv och arbetar hårt för att uppnå dem. Sammarbetar bra med andra människor, lyssnar kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är lugn uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande har intresse vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Om arbetsplatsen
Stadsfastigheters 180 anställda förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och Fritid. Beståndet uppgår till över 1,8 miljoner kvadratmeter och omsätter årligen ca 2 miljarder kronor. Vår viktigaste uppgift är att tillgodose våra lokalnyttjares behov av väl fungerande lokaler och utemiljö.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Möjlighet till distansarbete: Ja, utifrån verksamhetens behov
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
På serviceförvaltningen erbjuder vi möjlighet till distansarbete, förutsatt att det fungerar för verksamheten och passar dina individuella förutsättningar. I denna tjänst finns det möjlighet till distansarbete på deltid efter dialog med din chef.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef fastighetsförvaltning
Anna Månsdotter anna.mansdotter@malmo.se 0703-342626 Jobbnummer
9632357