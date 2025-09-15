Marintele Tekniker
Teletekniker inriktning Marintele
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vårt uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten. Som
anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar. Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till
en säkrare framtid? Vi söker nu en teletekniker för att stärka upp vårt team!
FMTIS Genomförandeavdelning Karlskrona
FMTIS har fem enheter som utför underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem inom IT- och
teleområdet, Genomförandeenhet Syd är en av dem, och där ingår vi, Genomförandeavdelning
Karlskrona. Enheterna arbetar med underhåll av Försvarsmaktens telenät, radio-, sensor-,
bevaknings- och fältsystem samt med installation, drift och underhåll.
Genomförandeavdelning Karlskrona består av tre sektioner, en Tele-sektion och två IT-sektioner med
totalt ca 40 anställda.
Vi är placerade vid Karlskrona Garnison. Nu behöver Tele-sektionen förstärka arbetslaget med en
teletekniker!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Du ska självständigt, eller i arbetslag, arbeta med felavhjälpning och underhåll av
Försvarsmaktens tele och fibernät.
• Tjänsten innebär också att samverka med kollegor inom andra teknikområden samt externa
leverantörer.
• Viss del av arbetet utförs ombord på fartyg, varför godkänd läkarundersökning för sjögående
Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning med inriktning: El/Tele eller motsvarande kunskaper
förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Relevant arbetslivserfarenhet.
• Fiberteknik/ dataspridningsnät.
• Goda kunskaper i engelska och svenska i både i tal och skrift.
• Datorvana.
• Godkänd hälsoundersökning för sjögående personal (genomförs efter intervju)
• Godkänd på FMFyss krav för sjögående personal (genomförs efter intervju)
• B-körkort (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
• Vi söker dig som är ansvarskännande och praktiskt lagd. Du har god initiativförmåga och
eftersträvar alltid att nå resultat av hög kvalité, både när du arbetar tillsammans med andra
och när du arbetar självständigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare
uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga
rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Militära förarbevis
• BE- och CE-körkort
• Kunskap inom koppar och blykabelnätverk
• Genomförd militär grundutbildning
• Sjövana
• Kunskap inom IP-telefoni
• Nautisk behörighet
• Erfarenhet av arbete med strömförsörjning- och reservkraftsanläggningarÖvrig information
Tillträde sker efter överenskommelse.
Anställningen är en tillsvidareanställning, 100% och inleds med sex månaders provanställning.
Anställningen är civil.
Placeringsort är Karlskrona.
Resor i tjänsten med övernattningar på annan ort förekommer.
Försvarsmakten är under stark tillväxt och arbetsuppgifterna kan komma utvecklas över tid.
I Försvarsmakten benämns befattningen som Teleingenjör.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-06.
Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna
befattning.
Upplysningar
För upplysningar om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Fredrik
Abrahamsson. Frågor kring HR och rekryteringsprocessen hänvisas till Rebecca Thörnberg.
Fackliga företrädare
OFRS - Martin Sparr
SEKO - Matz Felix
SACO - Agnetha Landquist
OFRO - Heikki Videll
Samtliga nås via växel: 010-82 85 000
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
