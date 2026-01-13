Marintekniker Fritidsbåtar Båtservice

Boatmanager Näset AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-01-13


Boatmanager Näset är en fritidsbåthamn med 65 bryggplatser och en yta på 7000 kvm med 180 vinteruppställningsplatser.
Hamnen ligger vackert beläget i Välens inlopp i de södra delarna av Västra Frölunda. Vi söker dig som:
Har dokumenterad kunskap för uppgiften
Är en erfaren och självgående tekniker/mekaniker
Är driven och ansvarstagande
Har en vilja att arbeta för ett dynamiskt företag med korta beslutsvägar
Har ett sinne för kundservice
Har minst B-körkort

Erfarenhet av Mercury och/eller, Suzuki är meriterande. Som marintekniker arbetar du huvudsakligen mot privatpersoner med vinterservice och vinterförvaring av båtar.
Arbetet innebär installation, felsökning, service och renoveringar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: naset@boatmanager.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Marintekniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Boatmanager Näset AB (org.nr 556879-6949), http://www.boatmanager.se
Bjölavägen 15 (visa karta)
421 66  VÄSTRA FRÖLUNDA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9680725

