Marin Automationstekniker
El & Marinteknik I Stockholm AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos El & Marinteknik I Stockholm AB i Stockholm
El & Marintekniks yttersta mål är att ta fram lösningar som driver utvecklingen mot fossilfri sjöfart. Vi konstruerar nya lösningar för framdrivning och fartygselektronik vilka höjer effektiviteten och användarupplevelsen i fartygen.
Våra Second-Life batterikonverteringar har visat att batterier kan leva i flera applikationer innan de når slutet av sin livslängd.
Efter ett pilotprojekt har företaget byggt ett rykte att konstruera batteripack och framdriftslösningar med nya och tidigare använda batterier. Vi har lyckats kombinera räckvidd och prisvärdhet i ett modulärt system för att möta den mer och mer nyfikna marknaden.
När vi nu fortsätter att växa med en dedikerad projektavdelning för utveckling, projektering och byggnation söker vi El & Marintekniks nya motiverade automationselektriker. Du som kandidat bör vara intresserad av automation och styrsystem samt ha förståelse för elteknik likt elmotorer, frekvensomriktare och hur komponenterna sätts samman.
Vad Du kommer att göra:
• Ta ansvar för kvalitet och funktion i ditt eget arbete
• Vara involverad i systemdesign och utveckling
• Arbeta nära med våran System Manager och våra elektriker
• Ta del i definiering av systemuppbyggnad och komponenter
• Lokalisera, mitigera och kommunicera risker i systemen
• Förhålla sig till relevanta klasser och regelverk
• Vara en medlem i ett grymt team
För att vara framgångsrik hos oss bör du förmodligen ha:
• Utbildning eller erfarenhet av automatiserad elteknik
• Grundläggande kunskaper om elmotorer och styrsystem
• Grundläggande kunskaper om batterier, laddare, omformare och kopplingskomponenter
• Trygghet i att driva arbetsuppgifter självständigt
• Välfungerande verktyg för Kommunikation och en känsla för samarbete
• Flexibilitet, vara anpassningsbar i en arbetsmiljö med varierade utmaningar
El & Marintekniks anda
Vi är ett team på 15 personer som samlar vass kompetens och lång erfarenhet inom kommersiell sjöfart och elektrifiering. Som pionjärer i segmentet siktar vi mot att producera de bästa systemen möjligt. Vi låter oss inte begränsas av gammalmodiga metoder.
Heltidstjänsten som Automationselektriker hos oss kommer att vara baserad på Nya Djurgårdsvarvet i Stockholm och inkludera besök hos kunder externt. Vi använder företagets bilar för tjänsteresor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: info@elmarin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare El & Marinteknik i Stockholm AB
(org.nr 556826-9830)
Beckholmsvägen 4 (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
El & Marinteknik I Stockholm AB Jobbnummer
9634606