Manuell - och robotsvetsare till Wenmec
Uniflex AB / Svetsarjobb / Karlstad Visa alla svetsarjobb i Karlstad
2025-12-10
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Visa alla jobb hos Uniflex AB i Karlstad
, Kil
, Säffle
, Degerfors
, Sunne
eller i hela Sverige
Dags för nästa steg i karriären som svetsare? Hos Wenmec i Kil finns nu möjligheten för dig som vill arbeta med svetsning i en utvecklande miljö. Vi söker flera manuell svetsare och robotsvetsare till deras produktion - få foten in via Uniflex!
Wenmec AB är ett väletablerat verkstadsföretag som nu ser en mycket spännande framtid och behöver stärka upp sitt team med ytterligare kompetenta medarbetare som vill följa med på tillväxtresan. Wenmec tillverkar komponenter, kompletta produkter och kompletta systemleveranser för industrin. Kunderna finns på den internationella industriella marknaden inom segment som gruvindustri, marinindustri, skogsindustri, försvarsindustri och entreprenadindustri. Wenmec bedriver en kundorderstyrd produktion där dem prioriterar miljö, säkerhet, kvalitet, leveranssäkerhet och ekonomi. De jobbar med långsiktiga relationer och som systemleverantör tar vi ett helhetsansvar för hela kedjan från produktion till leverans. Wenmecs produktionsanläggning och huvudkontor ligger i Kil i södra Värmland. Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Som svetsare hos Wenmec blir du en del av ett engagerat svetsteam med stark sammanhållning och god kamratanda som värdesätter en positiv och trygg arbetsmiljö. Arbetet är varierande och innefattar både självständiga uppgifter och samarbete i team. Du kommer att arbeta med både små och stora svetsdetaljer i såväl svart som rostfritt stål.
I rollen kommer du att:
• Utföra MIG/MAG- och TIG svetsning (MMA är meriterande)
• Arbeta med inställning och programmering av svetsrobot
En viktig del av tjänsten är att delta i förbättringsarbete med fokus på ökad effektivitet och kvalitet. Wenmec är certifierat enligt ISO 3834-2, vilket innebär höga krav på noggrannhet och kvalitet.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Arbetstider: 2-skift
Du som söker bör långsiktigt vara intresserad av en fast anställning på Wenmec.
Vem är du?
Vi söker dig som har goda kunskaper i MIG/MAG- och TIG-svetsning. Har du även erfarenhet av MMA-svetsning är det meriterande. Du har god förmåga att läsa och tolka ritningar, tar egna initiativ och är van vid att planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Som person behöver du vara lösningsfokuserad och trivs med att arbeta målinriktad tillsammans med ditt team. Vi tror att du som söker har en verkstadsteknisk gymnasieutbildning i grunden, eller har fått motsvarande arbetslivserfarenhet inom svetsning.
Meriterande:
• Svetsarlicenser
• Truck- och traverskort
• Kännedom om ISO 3834-2 och ISO 5817
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där vi värderar ansvarstagande, noggrannhet och har en stark vilja att bidra till teamets gemensamma framgång. Ordning och reda är en självklar del av din arbetsstil, och du är flexibel inför skiftande arbetsuppgifter och utmaningar.
Tror du att du är rätt person för jobbet?
Ansök på Uniflex hemsida - vi håller intervjuer löpande!
Om verksamheten
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5058". Omfattning
