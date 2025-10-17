Måltidsbiträde med lokalvård - Tillsvidareanställning (75%)
2025-10-17
Plats: KROKEK (Norrköpings kommun)
Omfattning: Deltid, 75%
Arbetstid: Måndag-fredag kl. 06.00-13.00
Vi söker nu en medarbetare till en kombinerad tjänst som måltidsbiträde och lokalvårdare på skola/förskola i Krokek. Arbetet omfattar både köksuppgifter och städning/lokalvård.KvalifikationerKvalifikationer
Intyg i livsmedelshygien
Lång erfarenhet inom städ eller genomförd städutbildning
Svenska i tal och skrift
Utdrag ur belastningsregister
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete i skola/förskola
Anställningsform & lön
Tillsvidareanställning
Deltid 75%
Lön enligt gällande kollektivavtal - Kommunal
Om Exiso AB
Exiso AB startade 1990 och har sedan dess växt organiskt. Idag omsätter vi ca 110 miljoner och finns i flera städer runt om i Sverige - från Borlänge till Stockholm och Malmö. Under de senaste tre åren har bolaget expanderat kraftigt och fortsätter att utvecklas inom service- och lokalvårdsbranschen.Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post.
Vi intervjuar och rekryterar löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: jobb@exiso.se
Exiso AB
618 30 KOLMÅRDEN
Exiso Kontakt
Arbetsledare
Selma Ibrahimovic selma@exiso.se 070-976 19 59
