Måltidsbiträde inom måltidsverksamheten
2025-08-25
Vi söker en person gärna med erfarenhet av att jobbat i kök eller inom café/restaurangbranschen till måltidsverksamheten inom Karlshamns kommuns olika kök.
En roll för dig som gillar service och mat!Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som måltidsbiträde kommer du att arbeta med allt som hör till arbetet i ett kök. Innehållet kan variera något mellan våra olika kök beroende på storlek och uppgifter därtill.
Exempel på arbetsuppgifter:
Servering av mat
Matlagning och salladsprepp
Diskning, städning av ytor och kök
Varuhantering så som ta emot mat, tillreda förbereda frukost och mellanmål, packa mat och grosserivaror
Administrativt arbete såsom exempelvis rapportera avvikelser, egenkontroll, ta emot och skicka beställningar, läsa och skriva mail osv ingår också i rollen, likaså introducera en ny kollega.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Godkänd gymnasieutbildning
Minst 3 års arbetslivserfarenhet
Jobbat inom livsmedelsbranschen
Har kunskap om specialkost och egenkontroll
Grundläggande kunskap om måttenheter
Behärskar det svenska språket i både tal och skrift
God datorvana (Officepaketet)
Meriterande:
Gått restaurang och livsmedelsprogrammet
Jobbat i storkök eller restaurang
Jobbat i HACCP, kostdatasystem, avvikelsehantering i e-tjänstKvalifikationer
I rollen är det viktigt att du är serviceinriktad och har ett bra bemötande och tålamod. Du kan hantera ett högt tempo utan att tappa humöret eller fokus. Du behöver vara flexibel då förutsättningarna kan ändras snabbt under en dag, vara en lagspelare som ser det som en självklarhet att samarbeta och jobba för ett bra arbetsklimat och bidra till arbetsglädje.
I rollen är det också viktigt att vara noggrann och kvalitetsmedveten då flera av våra kunder har allergier eller specialkost. Det är viktigt att det blir 100% rätt och att vi håller kvalitet i alla våra moment och måltider.
Om arbetsplatsen
Just denna tjänst är placerad på Mörrumsskolan där vi serverar frukost, lunch och mellanmål till ca 440 inskrivna barn samt äldreomsorgsportioner till 120 personer. Totalt är vi ca 120 personer anställda inom hela måltid indelat på 4 områden. I detta kök arbetar ni 8-9 personer.
Information om tjänsten
Anställningen är en tillsvidareanställning på deltid 90 %, dagtid.
Som anställd i Karlshamns kommun ges du bland annat möjlighet semesterväxling, aktiviteter och träning via vår personalklubb samt friskvårdstimme.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp id-handling som stärker rätten att arbete i Sverige; pass eller nationellt id-kort
Enligt Skollagen (2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
För frågor om tjänsten kontakakta måltidschef Emma Karlsson 0454-563670
Facklig kontakt nås via växeln 0454-81000.
Sista ansökningsdag 2025-09-07
Välkommen till oss!
Du kan läsa mer om hur Karlshamns kommun arbetar med rekryteringar HÄR Ersättning

Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845) Kontakt
Måltidschef
Per-Ola Henriksson per-ola.henriksson@karlshamn.se 0454563585 Jobbnummer
9473792