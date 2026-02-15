Målare sökes

Vetoli AB / Målarjobb / Ängelholm
2026-02-15


Vetoli AB växer vilket innebär att vi behöver nyanställda målare. Nybyggen, renoveringsobjekt arbetar vi främst med.
Vi söker därför engagerade målare som vill bli en del av vårt växande team.
Hos oss får du arbeta med varierande uppdrag - från nyproduktion till kompletteringsmålning. Arbetet sker både självständigt och i team.
Vi söker därefter nya målare.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: rialtaservice@live.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vetoli AB (org.nr 556093-6063)
Åsbogatan 38 F (visa karta)
262 51  ÄNGELHOLM

Jobbnummer
9743246

