Målare sökes
Vetoli AB / Målarjobb / Ängelholm Visa alla målarjobb i Ängelholm
2026-02-15
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vetoli AB i Ängelholm
Vetoli AB växer vilket innebär att vi behöver nyanställda målare. Nybyggen, renoveringsobjekt arbetar vi främst med.
Vi söker därför engagerade målare som vill bli en del av vårt växande team.
Hos oss får du arbeta med varierande uppdrag - från nyproduktion till kompletteringsmålning. Arbetet sker både självständigt och i team.
Vi söker därefter nya målare.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: rialtaservice@live.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetoli AB
(org.nr 556093-6063)
262 51 ÄNGELHOLM Jobbnummer
