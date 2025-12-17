Målare sökes
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Haninge
Grand Construction Stockholm AB växer och söker målare.
Du kommer att arbeta mest med renoveringar .
Tillträde omgående eller enligt ök.
Du har körkort.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, ordningsam, positiv och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Urval sker löpande och vi kontaktar bara dem som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan!
Grand Construction Stockholm AB är ett byggföretag som utför olika sorters byggarbete, renoveringar av badrum, kök, totala renoveringar av lägenheter/hus
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: jobb@grandconstruction.se
