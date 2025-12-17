Målare sökes

Grand Construction Stockholm AB / Målarjobb / Stockholm
2025-12-17


Grand Construction Stockholm AB växer och söker målare.
Du kommer att arbeta mest med renoveringar .
Tillträde omgående eller enligt ök.

Publiceringsdatum
2025-12-17

Profil
Du har körkort.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, ordningsam, positiv och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Urval sker löpande och vi kontaktar bara dem som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan!

Om företaget
Grand Construction Stockholm AB är ett byggföretag som utför olika sorters byggarbete, renoveringar av badrum, kök, totala renoveringar av lägenheter/hus

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: jobb@grandconstruction.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Grand Construction Stockholm AB (org.nr 556988-6574), http://www.grandconstruction.se
Elsa Borgs gata 20 (visa karta)
129 53  HÄGERSTEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9649468

