Målare med hantverkskompetens
Nöjeskvarteret Malmborgen AB / Fastighetsskötarjobb / Malmö Visa alla fastighetsskötarjobb i Malmö
2025-08-25
Nöjeskvarteret Malmborgen AB i centrala Malmö har som ambition att tillgodose en helhetsupplevelse avseende nöjen till våra gäster genom våra olika inriktningar. Hos oss hittar man allt från pub, restauranger, nattklubbar, vinkällare, festvåningar, gatukök samt vår fina uteservering Gränden på sommaren. Vi strävar hela tiden efter att ge våra gäster det lilla extra vad gäller miljö, service samt gastronomisk upplevelse.
Till vår verksamhet söker vi nu en ambitiös och engagerad fastighetsskötare/hantverkare med specialitet inom måla och spackla för primärt underhåll och reparationer. Vi ser gärna att du arbetat med hantverk, snickeri och reparationer sedan tidigare. Uppdraget kan vara deltid/möjligt till heltid.
Meriterande är om du har en utbildning inom relevant område. Du har en god kännedom om olika verktyg och hur dessa ska tillämpas på bästa sätt.
Som person är du noggrann, pålitlig och har ett öga för detaljer. Du är även självgående och inte rädd för att ta initiativ.
För rätt person finns fina utvecklingsmöjligheter inom vårt företag som på sikt kan leda till ett totalansvar för våra samtliga enheter vaktmästeri och hantverk. För våra gästers skull ser vi gärna att du är snus-och rökfri.
Lön enligt kollektivavtal.
Ansökningar tages emot löpande och anställning påbörjas omgående. Arbete är deltid ca 30-40 timmar per vecka.
För frågor, kontakta: markus.walterstrom@malmborgen.nu
Vänligen märk er ansökan "Fastighetsskötare/målare NKM 2025"
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: markus.walterstrom@malmborgen.nu Arbetsgivarens referens
