Målare i Stockholm

2025-09-17


Vi på Submit söker nu efter flera målare till våra uppdragsgivare i Stockholm.Om oss:
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.

2025-09-17

Vi har förmånen att jobba med flera etablerade och seriösa aktörer inom måleribranschen där våra uppdragsgivare sammanslaget är i behov av +10 målare omgående.

Kvalifikationer
Initiativtagande
Effektiv
Självgående


Kvalifikationer
+3 års erfarenhet av måleri
Kan självgående & effektivt genomföra samtliga av de vanligaste momenten inom byggnadsmåleri (spackla, sätta remsa & måla)
Talar svenska eller engelska flytande i tal och skrift

Meriterande
B-körkort
Gesällbrev
Måleriutbildning

Plats: Stockholm med omnejd
Start: Omgående
Lön: Enl. överenskommelse
Låter detta som något för dig? Ansök idag!
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta Fritz@submitbemanning.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Submit AB (org.nr 559072-8837)

Arbetsplats
Submit Bemanning

Kontakt
Alexander Forslund
alexander@submitbemanning.se

