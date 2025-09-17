Målare i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Järfälla
Vi på Submit söker nu efter flera målare till våra uppdragsgivare i Stockholm.Om oss:
Vi har förmånen att jobba med flera etablerade och seriösa aktörer inom måleribranschen där våra uppdragsgivare sammanslaget är i behov av +10 målare omgående. Kvalifikationer
Initiativtagande
Effektiv
Självgående Kvalifikationer
+3 års erfarenhet av måleri
Kan självgående & effektivt genomföra samtliga av de vanligaste momenten inom byggnadsmåleri (spackla, sätta remsa & måla)
Talar svenska eller engelska flytande i tal och skrift
Meriterande
B-körkort
Gesällbrev
Måleriutbildning
Plats: Stockholm med omnejd
Start: Omgående
Lön: Enl. överenskommelse
Låter detta som något för dig? Ansök idag!
Om oss:Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut. Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta Fritz@submitbemanning.se Ersättning
