Magelungens grundskola Älvsjö söker lärarvikarie hkk och id&h - Magelungen Utveckling AB - Grundskolelärarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Magelungen Utveckling AB

Magelungen Utveckling AB / Grundskolelärarjobb / Stockholm2020-08-24Vi söker en lärare, gärna med behörighet eller erfarenhet av undervisning i hkk och/eller id&h, samt ett intresse av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.Tjänstens omfattning 60-80% och kommer att vara förlagd i Älvsjö, nära Älvsjö stn.Skolan är en resursskola, där några av eleverna också har behandlingsinsatser. Gemensamt för samtliga våra elever är att de av olika anledningar inte lyckats komma till sin rätt i sina tidigare skolor.Vi är en liten skola och all undervisning sker i små grupper (ca 8 elever) och det finns därför större möjligheter som lärare att se och nå alla elever. Vi har förstärkt elevhälsa och lärarna arbetar nära personalen inom elevhälsan.En viktig del i vårt dagliga arbete är att stärka, bekräfta och stötta eleverna såväl i som utanför klassrummet. Detta gör vi genom att utgå ifrån elevernas kompetenser och resurser.Personliga egenskaper är centralt i vår rekrytering och det är viktigt att du vill ingå i ett sammanhang där såväl samverkan som samarbete med dina kollegor är en viktig del. Du är en kreativ lärare som är nyfiken på specialpedagogik.Erfarenhet av att ha jobbat med denna elevgrupp ser vi som meriterande.Magelungen är ett personalägt företag, som utöver skola driver och utvecklar behandlings- och förändringsarbete med barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.Gå gärna in på vår hemsida www.magelungen.com för att läsa mer om oss.Vi intervjuar fortlöpande under ansökningstiden.2020-08-24Sista dag att ansöka är 2020-09-23Magelungen Utveckling ABBondegatan 3511631 STOCKHOLM5331639