Lunch Kock I Stan
2025-11-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
OAS Dinner Club på Kungsholmen söker en lunchkock som kan ta ansvar för en enkel och fräsch lunchbuffé måndag-fredag. Vi är en liten restaurang med ett litet kök - därför söker vi någon som trivs i en lugnare, familjär miljö där man gör mycket själv men utan stress.
Arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga en enkel lunchbuffé (ett par varma rätter + salladsbord)
Hålla köket rent och organiserat
Ta emot råvaror och ha koll på det lilla lagret
Stötta med upplägg och påfyllning vid behov
Vem du är
Har erfarenhet som kock eller kallskänka
Är självgående och trygg i ett litet kök
Gillar enkel, hemlagad och fräsch mat
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Arbetstid
Måndag-fredag, dagtid
Vi erbjuder
Ett litet, familjärt ställe med korta beslutsvägar
Roligt och varierat arbete utan kvällspass
Möjlighet att påverka bufféns innehåll Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: hej@oasdinnerclub.com Arbetsgivare Oas group AB
(org.nr 559155-8266), http://www.oasdinnerclub.com
Fleming Gatan7 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Oas Dinner Club Jobbnummer
9613364