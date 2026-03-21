2026-03-21
Lunchkock sökes till Bryggeriet på Avenyn, Göteborg
Är du en kock som brinner för att laga vällagad lunch med hög kvalitet? På Bryggeriet, mitt på Avenyn, söker vi nu en Lunchkock som vill bli en del av vårt team och bidra till att ge våra gäster en fantastisk matupplevelse - även mitt på dagen.Om tjänsten
Som Lunchkock hos oss kommer du att:
Tillaga och presentera våra lunchrätter med fokus på kvalitet och smak
Delta i menyplanering och bidra med idéer till nya lunchrätter
Ansvara för mise en place och förberedelser inför lunchserveringen
Säkerställa god hygien, ordning och struktur i köket
Samarbeta nära med övriga kockar och köksmästaren
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av att arbeta i kök (luncher är meriterande)
Är noggrann, effektiv och klarar av att hålla ett högt tempo
Är kreativ och har passion för att laga mat med bra råvaror
Trivs i team, men kan även arbeta självständigt när det behövs
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsplats i hjärtat av Göteborg
Möjlighet att utvecklas och växa inom organisationen
Ett engagerat team som värdesätter arbetsglädje och kvalitet
Konkurrenskraftiga villkor
Om Bryggeriet
Bryggeriet är en populär restaurang och bar på Avenyn, där vi serverar allt från luncher till à la carte och after work. Vi kombinerar internationella smaker med klassiska rätter i en livlig och modern miljö.
Är du vår nya Lunchkock?
Skicka din ansökan och CV till jobb@bryggeriet.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
E-post: jobb@bryggeriet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lunch kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaks Söners Bryggeri AB
(org.nr 556594-3494)
Kungsportsavenyen 3 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Bryggeriet Jobbnummer
9811779