Lösningsarkitekt inom digitalisering och integration
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett uppdrag där en samhällsviktig verksamhet vill digitalisera hanteringen av gravvård och tillhörande fakturaflöden. I dag är arbetet till stor del manuellt, spritt över flera system och delvis beroende av fysiska handlingar. Nu finns ett tydligt behov av att skapa en hållbar målbild för hur process, information och teknik ska hänga ihop.
Som lösningsarkitekt arbetar du nära verksamheten för att förstå nuläget, identifiera informationsflöden och ta fram en genomförbar arkitektur som stödjer framtida arbetssätt. Du behöver också väga in pågående initiativ hos externa parter, befintligt integrationslandskap och kommande systembyten. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill kombinera verksamhetsförståelse, integrationsarkitektur och digitalisering i en komplex miljö med tydlig samhällsnytta.
ArbetsuppgifterDu kartlägger nuläget för gravvårdsprocessen och skapar en tydlig bild av dagens arbetssätt, systemstöd och beroenden.
Du analyserar informationsflöden, informationsägarskap, informationsklassning och hur affärshändelser påverkar data.
Du utvärderar befintliga lösningar och tar fram målbild, gap-analys och konkreta lösningsförslag.
Du identifierar möjligheter att digitalisera manuella moment, fysiska handlingar samt dokument- och fakturahantering.
Du driver frågor kopplade till integration mellan handläggningssystem, ekonomisystem, skanningslösning och integrationsplattform.
Du analyserar hur AI kan användas, exempelvis för dokumenttolkning, automatisering och ökad kvalitet i processen.
Du föreslår en införandeplan och bidrar med rekommendationer som följer etablerade principer för IT, säkerhet och integration.
KravMinst 5 års erfarenhet som lösningsarkitekt eller IT arkitekt.
Du har god förmåga att förstå och kartlägga befintliga verksamhetsprocesser.
Du kan dokumentera arkitektur och beslut i Word, Visio och PowerPoint.
Du har erfarenhet av faktureringsprocesser, e-faktura, Peppol, Svefaktura och fakturaväxlar.
Du har kännedom om gemensamma IT-tjänster för svenska myndigheter, såsom ENA från DIGG samt tjänster från exempelvis Skatteverket och Försäkringskassan, och förstår när de är tillämpliga.
Du har förståelse för hur myndigheter arbetar med ärenden och diarieföring.
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
MeriterandeBred erfarenhet av integrationsdesign inom SOA, REST/SOAP, JSON/XML och asynkrona flöden.
Erfarenhet av integrationsmönster och arkitekturstilar i komplexa IT-miljöer, inklusive både synkrona och asynkrona flöden.
Förmåga att designa robusta och skalbara integrationer mellan olika system och plattformar, inklusive moderna API-baserade lösningar och äldre integrationsmönster.
Erfarenhet av transformationslager, meddelandebussar samt arbete med säkerhet och spårbarhet inom integration och API-hantering.
God kunskap om OAuth2, OpenID Connect och observability.
Dokumenterad erfarenhet av AI-lösningar, exempelvis dokumenttolkning, automatisering eller beslutsstöd, gärna i befintliga systemlandskap.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
