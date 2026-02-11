Lösningsarkitekt - Digital Arbetsplats
2026-02-11
Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet och statligt affärsverk med uppdrag att säkerställa ett driftsäkert, hållbart och kostnadseffektivt kraftsystem i Sverige. Dem förvaltar och utvecklar transmissionsnätet för el och arbetar för att möta samhällets ökade behov av elektrifiering och energiförsörjning.
Deras målbild är att möjliggöra den fortsatta elektrifieringen av Sverige och skapa förutsättningar för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg elförsörjning.
Svenska kraftnäts huvudkontor ligger i Sundbyberg, men vi har även verksamhet i Göteborg, Västerås, Sundsvall, Luleå och Sollefteå.
Om rollenUppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till Svenska kraftnät i det löpande arbete som utförs av Svenska kraftnät. Utförandet av dessa tjänster leds och styrs av Svenska kraftnät). Förvaltningsobjektet IT-arbetsplats genomgår just nu en transformation till nästa generations Digitala arbetsplats/Digital Workplace. Lösningsarkitekten kommer att bidra med sin erfarenhet och kunskap i resan mot framtidens Digitala arbetsplats såväl till förvaltningen. Rollen som lösningsarkitekt inom digital arbetsplats innebär att koordinera, styra och aktivt delta i Svenska kraftnäts transformation till nästa generation IT-arbetsplats.Dina arbetsuppgifter
Ansvarar för att ta fram och kvalitetssäkra lösningsarkitektur inom ramen för projekt eller förvaltning, i linje med övergripande arkitektur, styrande principer och riktlinjer. Utformar lösningar som integrerar verksamhetsbehov, informationshantering och teknikval. Säkerställer att lösningarna är realiserbara, hållbara över tid och stödjer verksamhetens mål. Samarbetar nära utvecklingsteam, projektledare och andra arkitektroller. Konsulten ska ta fram design och implementera lösningar för modernt samarbete innehållande Teams, AzureAD, Sharepoint, digital whiteboard, persistent chat och videokonferens. Konsulten kommer även ta fram nödvändig dokumentation samt bidra i överlämning till linjeorganisation samt stötta linjeorganisationen i förvaltning. Rollen innebär både arbete med att ta fram nödvändiga designdokument samt att vara hands on och implementera lösningar tillsammans med tekniker.
KompetenskravMinst 5 års arbetslivserfarenhet under de senaste 10 åren av att arbeta som lösningsarkitekt eller senior tekniker inom området digital arbetsplats.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet under de senaste 10 åren av komplexa och moderna Microsoft Enterprise miljöer. Med komplexa Enterprise miljöer menar vi företag eller myndigheter med mer än 2000 klienter som nyttjar olika typer av klienter tex. fysiska och virtuella, paketerade mjukvaror, nyttjar GPO'er för styrning, har en mix av on-prem och moln-lösningar, nyttjar SCCM för managering samt O365 och Azure. Uppdraget kräver att man skall ha arbetat hands on då konsulten både skall hjälpa till att konfigurera och ta fram designdokument.
Universitets- och/eller högskoleutbildning om 120p/180hp inom IT alternativt relevant arbetslivserfarenhet. Med relevant erfarenhet menar vi minst 5 års arbete inom lösningsarkitektur och digital workplace eller liknande.
Mervärdeskrav:
Minst 5 års arbetslivserfarenhet under de senaste 10 åren av att i rollen som lösningsarkitekt ansvarat för att ta fram, förankra och genomföra lösningar i en komplex och moderna Microsoft Enterprise miljö. Med komplexa Enterprise miljöer menar vi t.ex. fysiska och virtuella, paketerade mjukvaror, nyttjar GPO'er för styrning, har en mix av on-prem och moln-lösningar, nyttjar SCCM för managering samt O365 och Azure.
Tidigare erfarenhet av att arbeta åt offentlig verksamhet med säkerhetskänslig verksamhet.
Medverkat och bidragit aktivt i upphandling, inom offentlig sektor, av IT-lösning.
UppdragsinformationUppdragsperiod: 1/4 2026 - 1/4 2028
Förlängningsoption: 1+1 år
Omfattning: 100%
Placeringsort: Svenska kraftnäts kontor i Sundbyberg. Distansarbete kan förekomma upp till 40% av arbetstiden
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
