Lönespecialist som brinner för lön till ett långt uppdrag! - Wise Professionals AB - Ekonomiassistentjobb i Stockholm

Wise Professionals AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm2021-04-14Till vår kund söker vi nu en Lönespecialist! Detta är ett konsultuppdrag via Wise Professionals på heltid med start omgående. Uppdraget pågår till en början i sex månader och kan därefter bli förlängt och leda till en anställning direkt hos kunden. Kunden har sitt kontor i Liljeholmen, Stockholm men för tillfället, pga Covid-19, arbetar du på distans.Ditt uppdragVår kund expanderar och söker nu ytterligare en lönespecialist. Som Lönespecialist kommer du att tillsammans med en kollega hantera 650 löner. I och med expansionen så förväntas teamet att hantera ca 700-800 löner vid årsskiftet. I din roll som lönespecialist kommer du ansvara för hela lönehanteringen från ax till limpa i systemet Agresso och arbeta IT-avtalet som kollektivavtal. Du kommer även att ansvara för hanteringen av tjänstebilar. Du rapporterar till HR och har nära kontakt med ekonomi.2021-04-14Vi söker dig som är kunnig inom lön och tidigare har arbetat självständigt med hela löneprocessen. Du brinner för löneyrket och är trygg i din kompetens.Som person är du social och strukturerad. Du gillar att arbeta med service och support och du trivs med att vara en "go-to person" gällande lönefrågor.Vår kund arbetar i systemet Agresso och vi ser gärna att du har god erfarenhet från ett eller flera lönesystem och har lätt för lära dig nya system.När du blir en av ossSom konsult hos Wise Professionals erbjuds du alltid en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och anslutning till vårt kollektivavtal - inget är viktigare för oss än att du känner dig trygg i din anställning. På samma sätt som vi ställer höga krav på dig som konsult förväntar vi oss också att du ställer höga krav på oss som arbetsgivare. Oavsett vart du befinner dig i din karriär så ska konsultrollen hos Wise Professionals ge dig kunskap och erfarenhet som du kan bära med dig på vägen till nästa spännande utmaning. Vi är också måna om att du som konsult känner dig som en del av gänget. Vi har därför konsultevents och en nära dialog med dig under hela ditt uppdrag. Vill du läsa mer om hur det är att jobba som konsult via oss, läs mer här.Wise Professionals är rekryteringsbyrån som designar, utvecklar och erbjuder hållbara konsult- och rekryteringslösningar. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges starkaste varumärken tillsammans med arbetsgivare som månar om sina medarbetares arbetsglädje. Våra värdeord - nyfiken, modig och proffsig - är något som genomsyrar hela vår verksamhet. Idag finns vi i Stockholm, Göteborg och Malmö/Öresund.Nyfiken på att veta mer?Du får gärna kontakta oss om du har frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver. Vi som arbetar med det här uppdraget är Martina Kolga ( martina.kolga@wise.se ) och Mikaela Ahvenainen ( Mikaela.Ahvenainen@wise.se ).Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald i bakgrund, erfarenhet och synsätt berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation.Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.Vi ser fram emot att höra från dig!Varaktighet, arbetstidHeltid april till tillsvidareMånadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-05Wise Professionals AB5692338