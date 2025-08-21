Lönekonsult på deltid till Helsingborg
2025-08-21
Vill du arbeta med löneadministration och vara en viktig resurs för vår kund i Helsingborg? Nu söker vi en noggrann och serviceinriktad lönekonsult på deltid!
Om rollen
I rollen som lönekonsult arbetar du självständigt med lönehantering och lönerelaterade uppgifter. Du hanterar löneprocessen från början till slut och blir en central punkt för frågor kring lön och personaladministration. Du samarbetar nära kollegor och rapporterar till ekonomichef.
I rollen kommer du att ansvara för:
Hantera löpande löneadministration för företagets anställda
Registrera och uppdatera anställningsuppgifter i lönesystem
Säkerställa att löner, ersättningar, avdrag och skatter hanteras korrekt
Vara support gentemot chefer och medarbetare i frågor kopplade till lön
Arbeta med tidrapportering, frånvaro och semesterhantering
Delta i utveckling av interna rutiner inom lön och HR-administration
Din profil - egenskaper och erfarenheter
Relevant utbildning, gärna inom lön, administration, ekonomi eller liknande
Erfarenhet av lönehantering
God systemvana och erfarenhet av att arbeta i olika lönesystem
Kompetens inom regelverk såsom kollektivavtal, lagar och förmåner kopplade till lön
Strukturerad, noggrann och med förmåga att hantera konfidentiella uppgifter
Serviceinriktad, kommunikativ och lösningsorienterad
Flytande svenska i tal och skrift
Vi erbjuder dig
Flexibelt deltidsarbete - möjlighet att kombinera tjänsten med studier eller annan sysselsättning
Placeringsort: Helsingborg, med möjlighet till visst distansarbete
Omfattning: Deltid ca 20-30%
Konsultuppdrag
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Linda Gadd på linda.gadd@andaragroup.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/ Arbetsplats
Andara Professionals Kontakt
Linda Gadd linda.gadd@andaragroup.se 0720199209 Jobbnummer
9470112