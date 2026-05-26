Lönehandläggare
2026-05-26
- Ett jobb med plats för ansvar, driv och utveckling
Har du erfarenhet av arbete med löner och vill arbeta i en roll där du själv driver ditt arbete framåt? Trivs du med att ta initiativ, hitta lösningar och utveckla arbetssätt? Då kan det här vara rätt uppdrag för dig!
Välkommen till oss!
HR-avdelningen i Krokoms kommun omfattar både HR och lön. Hos oss blir du en del av ett kompetent team som tillsammans ansvarar för kommunens lönehantering och stöttar organisationen i både löne- och HR-frågor.
Kommunledningsförvaltningen försörjer tre nämnder; Kommunstyrelsen, Bygg- och Miljönämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningen sysselsätter ca 135 medarbetare och är uppdelad i område stab, område bygg och miljö samt område samhällsbyggnad och tillväxt.
En dag som lönehandläggare på HR-avdelningen
Varje månad handlägger vi ca 1800 löner till våra medarbetare i Krokoms kommun. Nu söker vi dig som tillsammans med kollegorna på HR-avdelningen vill ta ett tydligt ansvar och bidra till en effektiv, säker och serviceinriktad lönehantering. Som lönehandläggare hos oss kommer du att spela en viktig roll i att stödja vår organisation med olika administrativa uppgifter inom löneområdet.
I rollen som lönehandläggare stöttar du organisationen genom att kontrollera och registrera löneunderlag samt ge service till chefer och administratörer via ärendehanteringssystem, telefon, mail och möten. Du tillämpar gällande lagar och avtal där du har ett nära samarbete med lönehandläggare, systemadmin, HR-konsulter, HR-strateg och HR-specialist. Du ansvarar för administrativa arbetsuppgifter såsom rutinarbete, arkivhantering och uppdatering av manualer.
Arbetet sker i personalsystemet Heroma, där verksamheterna själva registrerar merparten och lönehandläggaren fungerar som stöd och kvalitetssäkrare. Vi ser det som självklart att du tillsammans med dina kollegor vill bidra till att utveckla våra arbetssätt.
Din kompetens
Vi söker dig som:
har utbildning inom lön/administration eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömmer likvärdig
har erfarenhet av lönehandläggning
har hög digital mognad och erfarenhet av arbete i olika digitala system och verktyg, exempelvis planering och organisering av arbete inom Microsoft M365 genom Planner, Loop, One Note mfl
tycker att det är spännande och intressant med nya digitala lösningar
har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
är en problemlösare och har en hög servicekänsla
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med något av följande:
Schemaläggning kopplat till 24/7 verksamheter och/eller beredskap
Personalsystemet Heroma
De centrala kollektivavtal som gäller för kommuner (framför allt Allmänna Bestämmelser med bilagor)
Som person är du framåt, öppen och utvecklingsinriktad, med en nyfikenhet och vilja att bidra till förbättringar i verksamheten. Du trivs i förändring och ser möjligheter där andra ser utmaningar. Du är kommunikativ och har en god förmåga att anpassa din kommunikation efter mottagare, sammanhang och behov, vilket gör att du skapar förståelse och förtroende i dina kontakter.
Du har en god förmåga att planera, strukturera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, även när tempot är högt eller arbetsuppgifterna varierar. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och säkerställer att deadlines hålls med hög kvalitet.
Vidare har du en god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat. Du är lyhörd i samarbeten, delar med dig av din kompetens och värdesätter dialog och samverkan för att nå gemensamma mål.
Självklart ställer du upp på och vill vara en del av en kultur som speglar kommunens kärnvärden - välkomnande, modig, nära och pålitlig.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
I Krokoms kommun har du som medarbetare tillgång till en förmånsportal. Du erbjuds möjlighet att välja mellan friskvårdstid eller friskvårdsbidrag, och vi tillämpar årsarbetstid. Rekrytering kan komma att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Hej! Sanna heter jag och är tillförordnad HR-chef i Krokom. För mig som chef är det viktigt att se hela arbetslagets kompetens som en tillgång. Vi arbetar tillsammans och stöttar varandra mot uppsatta mål, jag tror på att våra olikheter utvecklar oss! Jag vet att du kan ditt arbete bäst! Mitt mål är att vara en närvarande chef som skapar förutsättningar och möjligheter för dig att nå din fulla potential. Tillsammans med ett härligt gäng kollegor välkomna vi dig som vill utvecklas inom löneområdet, trivs med varierade arbetsuppgifter och tycker om att ha roligt på jobbet.
Välkommen med din ansökan!
/Sanna, Tf. HR-chef i Krokoms kommun
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats. Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/
835 80 KROKOM Kontakt
Tf. HR-chef
Sanna Staf sanna.staf@krokom.se +4664016373
9929695