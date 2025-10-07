Lönehandläggare
2025-10-07
Rättvik - där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
Då en av våra lönehandläggare nu går i pension så öppnas möjligheten för dig att bli en del i vårt trevliga gäng på HR-enheten!
HR-avdelningen består av två enheter, HR-enheten och Bemanningsenheten.
Vi som jobbar på HR-enheten är: tre lönehandläggare, fyra HR-strateger, en bemanningscontroller och HR-chef.
I samma korridor sitter Bemanningsenheten som består av en enhetschef, fyra medarbetare på administrationen samt ett gäng medarbetare i resurspool som är ute och arbetar i verksamheterna.
Tillsammans arbetar vi för att uppnå kommunens mål inom den personalpolitiska och personaladministrativa verksamheten. Vi levererar ett effektivt och professionellt stöd i arbetsgivarfrågor på såväl strategisk som operativ nivå.
Med fokus på balans mellan arbets- och privatliv känner vi arbetsglädje; vi skrattar och gör mycket tillsammans. Till exempel kan vi sommartid ta ett dopp i Siljan på lunchen, ta en walk and talk på APT, lägga pussel för en stunds återhämtning eller ha roliga temadagar. Vi värnar om ett gott samarbete med alla med fokus på att stötta och coacha våra chefer i deras vardag utifrån en god samverkansdialog. Välkommen att göra skillnad med oss i ett av Sveriges viktigaste jobb!Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Som lönehandläggare är du en del av en viktig servicefunktion och kommer i kontakt med hela organisationen inom kommunen. Du kommer att vara delaktig i att driva digitaliseringen framåt.
De löpande arbetsuppgifterna består bland annat av:
- Inrapportering av anställningsuppgifter och löneuppgifter
- Avstämning, kontroll och rättelser
- Tolkning och tillämpning av lagar och avtal
- Kontakter med myndigheter
- Hantering av ärendesystem
- Statistik
- Pensionsadministration
- Månads- och årsrapporteringar internt och externt
- Ge service till chefer och medarbetareKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lönespecialist eller har annan likvärdig utbildning inom löneområdet.
Du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete och gärna personalsystemet Heroma och/eller andra HR-system. Har du dessutom erfarenhet av pensionsrapportering samt arbete utifrån kollektivavtal HÖK/Allmänna Bestämmelser och BÖK, för våra kommunala bolag, är detta meriterande. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet därför behöver du ha god digital kompetens och goda kunskaper i Office 365, gärna med ett intresse för att utveckla våra digitala processer.
Arbetet innebär många interna och externa kontakter, vilket kräver att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Med fingertoppskänsla anstränger du dig för att leverera lösningar och ge en god service. Vi ser gärna att du är van att utbilda och informera i både stora och små grupper. Du behöver behärska det svenska språket och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
För att trivas och göra ett bra jobb hos oss i vår lilla enhet så tror vi att du som person är strukturerad, självgående och har en god samarbetsförmåga. Hos oss är ett nära samarbete en självklarhet, både med närmsta lönekollegor och även med övriga kollegor på avdelningen. Du behåller ditt lugn och har förmågan att prioritera i ditt arbete, då arbetsbelastningen kan variera utifrån lönecykeln.Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
I denna rekrytering erbjuder vi medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna och bostadsförtur i samarbete med Rättviks Fastigheter AB.
Om arbetsgivaren:
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Ersättning
